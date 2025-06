Los aplaudidos subtítulos en euskera de las pantallas

Uno de los aspectos del concierto del sábado saludado con más entusiasmo por parte tanto del público asistente como de los usuarios en redes sociales ... que se limitaron a ver los vídeos que se iban colgando fue la relevancia que Bruce Springsteen otorgó al euskera. Así fue:en dos de las tres pantallas instaladas en el escenario –la del centro y la de la izquierda del público–, las intervenciones del músico se pudieron seguir subtituladas en euskera, mientras que la de la derecha reprodujo los parlamentos en castellano.

La responsable de las traducciones fue Amaia Ispisua, del equipo de la promotora Get In responsable de los conciertos. Aunque los textos de las intervenciones de Springsteen se facilitan con la suficiente antelación, en la práctica están sujetas a revisión por parte del propio músico hasta el mismo día del concierto. «Los Estados Unidos que amo, sobre los que os he cantado y que han sido un referente de esperanza y libertad durante 250 años están actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Esta noche pedimos a todos los que creéis en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento norteamericano que os rebeléis con nosotros, alcéis la voz y os unáis a nosotros contra el autoritarismo. ¡Y que redoble la libertad!», dijo en una de sus alocuciones.

En el caso del concierto del sábado, cuyo escenario presidía una ikurriña, también se subtituló la letra de la dylaniana 'Chimes of Freedom' con la que cerró su actuación.

En el caso del concierto de esta noche, lo más probable es que las intervenciones políticas del músico continúen centradas en criticar las políticas de la Administración de Donald Trump que, precisamente mientras el 'Boss' ofrecía su primer concierto, ordenaba lanzar un ataque contra Irán que ha tensado al máximo la situación política internacional.