Ander Perrino: «La EGO para mi fue el principio, mi carrera empezó aquí»

Ander Perrino (Vitoria, 1986) se convirtió en el miembro más joven de la EGO a los 16 años, y quince años después ha regresado a la orquesta, aunque en esta ocasión en calidad de profesor invitado de contrabajo. «La EGO para mí fue el principio, yo me formé aquí durante cuatro años y parte de mi carrera empezó aquí». En 2007 decidió continuar con sus estudios en Berlín, y desde 2009 forma parte de la academia de la Orquesta Sinfónica de Berlín y colabora asiduamente con la Filarmónica de esta ciudad. «Para mi es un placer volver y compartir con los chicos toda mi experiencia acumulada en Berlín durante estos años. A mí me pasó lo mismo porque durante mis estancias en la EGO conocí a profesores que habían trabajado con grandes directores que me abrieron los ojos y me animaron a descubrir lo que había fuera de aquí». Durante estos días ha compartido horas y «trucos» con estos jóvenes a los que «no les presiono, les motivo y les hago pensar en por qué quieren tocar un instrumento y por qué quieren dedicarse a la música. Pero sobre todo les animo a disfrutar con la música».