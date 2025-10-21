Amaia Montero y sus compañeros, abrumados por los 'sold out' de la gira de La Oreja de Van Gogh: «Se nos ha pasado la mañana haciendo el tonto» Los integrantes del grupo agradecen la acogida y prometen «el mejor concierto del mundo» tras vender más de 100.000 entradas de su gira en un día

Amaia Montero, a la batería junto a Haritz Garde y Álvaro Fuentes en una imagen subida a sus redes por el grupo.

A. A. Martes, 21 de octubre 2025, 16:31 Comenta Compartir

Amaia Montero y sus compañeros de La Oreja de Van Gogh están abrumados por la acogida de su regreso a los escenarios y las más de 100.000 entradas vendidas en menos de 24 horas de la gira por España del año que viene. «De verdad que hemos intentado ensayar, pero después de lo que ocurrió ayer se nos ha pasado la mañana hablando y haciendo el tonto», han confesado en una nueva publicación en sus redes sociales que acompañan con una foto de Amaia Montero a la batería con Haritz Garde y Álvaro Fuente sonriendo a su lado.

La Oreja de Van Gogh ha agotado ya las entradas de once de los primeros 16 conciertos que había anunciado de su gira para 2026, por lo que en la tarde de ayer amplió con otras ocho fechas esas actuaciones. Hasta el momento han llenado dos citas en el Movistar Arena en Madrid, otras dos en Zaragoza, y una en Donostia, Bilbao, Pamplona, Barcelona, Valencia y Murcia. Todo un éxito ante el que el grupo solo puede «dar las gracias de todo corazón».

«Os prometemos que estamos preparando para vosotros el mejor concierto del mundo», han añadido desde el grupo en un mensaje que también lo ha publicado la propia Amaia Montero en su Instagram.

De momento restan entradas para trece citas, aunque algunas, como en el caso de la segunda fecha en Illunbe en Donostia, apenas quedan unas entradas contadas en la zona de grada.