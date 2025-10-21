Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Amaia Montero, a la batería junto a Haritz Garde y Álvaro Fuentes en una imagen subida a sus redes por el grupo. LODVG

Amaia Montero y sus compañeros, abrumados por los 'sold out' de la gira de La Oreja de Van Gogh: «Se nos ha pasado la mañana haciendo el tonto»

Los integrantes del grupo agradecen la acogida y prometen «el mejor concierto del mundo» tras vender más de 100.000 entradas de su gira en un día

A. A.

Martes, 21 de octubre 2025, 16:31

Comenta

Amaia Montero y sus compañeros de La Oreja de Van Gogh están abrumados por la acogida de su regreso a los escenarios y las más de 100.000 entradas vendidas en menos de 24 horas de la gira por España del año que viene. «De verdad que hemos intentado ensayar, pero después de lo que ocurrió ayer se nos ha pasado la mañana hablando y haciendo el tonto», han confesado en una nueva publicación en sus redes sociales que acompañan con una foto de Amaia Montero a la batería con Haritz Garde y Álvaro Fuente sonriendo a su lado.

La Oreja de Van Gogh ha agotado ya las entradas de once de los primeros 16 conciertos que había anunciado de su gira para 2026, por lo que en la tarde de ayer amplió con otras ocho fechas esas actuaciones. Hasta el momento han llenado dos citas en el Movistar Arena en Madrid, otras dos en Zaragoza, y una en Donostia, Bilbao, Pamplona, Barcelona, Valencia y Murcia. Todo un éxito ante el que el grupo solo puede «dar las gracias de todo corazón».

«Os prometemos que estamos preparando para vosotros el mejor concierto del mundo», han añadido desde el grupo en un mensaje que también lo ha publicado la propia Amaia Montero en su Instagram.

De momento restan entradas para trece citas, aunque algunas, como en el caso de la segunda fecha en Illunbe en Donostia, apenas quedan unas entradas contadas en la zona de grada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  6. 6

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  10. 10

    La cúpula del Bellas Artes descubre sus máscaras inspiradas en las originales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amaia Montero y sus compañeros, abrumados por los 'sold out' de la gira de La Oreja de Van Gogh: «Se nos ha pasado la mañana haciendo el tonto»

Amaia Montero y sus compañeros, abrumados por los &#039;sold out&#039; de la gira de La Oreja de Van Gogh: «Se nos ha pasado la mañana haciendo el tonto»