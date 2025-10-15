Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Oreja de Van Gogh, en una imagen de archivo.

Amaia Montero celebra su regreso a La Oreja de Van Gogh: «Volver al local de ensayo me hizo infinitamente feliz»

La cantante irunesa regresa a la música tras diez años de carrera en solitario y dos apartada de los escenarios por problemas de salud

A. Muñoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:54

«Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo inmensamente feliz». Amaia Montero celebra con estas palabras su regreso a La Oreja de Van Gogh casi dos décadas después de abandonar el grupo para emprender una carrera en solitario. Ahora, la 'reina del pop' volverá a entonar las canciones más célebres de la banda donostiarra junto a sus compañeros y amigos, excepto Pablo Benegas, que se toma una «temporada» de respiro.

A lo largo de este último año, el local de ensayo de La Oreja, en San Sebastián, ha sido el discreto refugio de los cuatro componentes del grupo que volverán a repasar sus éxitos en una próxima gira. Y Amaia Montero no ha podido ocultar este jueves su emoción por cantar de nuevo junto con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde todo el repertorio que les catapultó hasta lo más alto del panorama musical.

Montero, también a través de sus redes sociales, ha compartido el vídeo que el grupo ha empleado para anunciar oficialmente su regreso, donde se puede volver a escuchar la característica voz de la artista mientras ensayan en su particular escondite musical el nuevo tema que el grupo sumará a su ya conocido catálogo de canciones. Y ha aprovechado la ocasión para 'resetear' su cuenta oficial de Instagram y actualizar su foto de perfil con la nueva estampa en la que aparece con sus tres compañeros de La Oreja de Van Gogh.

La artista irundarra reaparece así tras una década desde que emprendió una carrera en solitario después de abandonar el grupo, y dos apartada de los escenarios por problemas de salud, hasta que su inesperada aparición en el segundo concierto que ofreció Karol G en Madrid el julio del año pasado reavivaron los rumores sobre su regreso a la primera línea musical.

