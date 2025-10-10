El Museo San Telmo acoge las fotografías de José manuel Soto en los llamados Poblados de Colonización

Entre 1945 y 1970, decenas de miles de españoles emigraron desde sus localidades en las zonas rurales de España a los llamados Poblados de Colonización ... edificados en torno a las cuencas hidrográficas. Huyendo de la miseria, marcharon con sus familias a esos polos del desarrollismo que el franquismo puso en marcha a través de pantanos y presas. El fotógrafo José Manuel Juan Soto ha documentado los blancos edificios que conformaron aquellas poblaciones en una colección de instantáneas, de las que se expone una selección en el Museo de San Telmo desde hoy y hasta el próximo 23 de noviembre.

La Sala Laboratorio acoge esta muestra que, bajo el título de 'Racionalismo de campo', levanta acta de un proyecto poco conocido y que sólo en los últimos tiempos ha despertado el interés de arquitectos e historiadores. En un viaje de más de 25.000 kilómetros, el fotógrafo ha recorrido ya 200 de los cerca de 300 pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización (INC) y continuará haciéndolo hasta completar una lista llena de nombres como Cinco Casas (Ciudad Real), Barquilla de Pinares (Cáceres), Torrefresneda (Badajoz), Sotogordo (Jaén), Figarol (Navarra) p Corralejo (Toledo)..

El propio José Manuel Juan Soto ha presentado este viernes en San Telmo, junto al director de Donostia Kultura, Jaime Otamendi; y el comisario, Iñaki Bergera, esta exposición que también es un fotolibro editado como Cuaderno de La Kursala nº 92.

Tal y como señala la muestra, que ya pasó por El Colegio de Arquitectos de Madrid como parte de la programación de PhotoEspaña, «los arquitectos y técnicos que trabajaron en el INC imaginaron y plasmaron sobre el terreno pueblos pensados y creados para vivirlos. Viviendas, iglesias, ayuntamientos, escuelas, consultorios médicos, plazas con sus fuentes y espacios peatonales llenos de modernidad, diseñados para los colonos y sus familias».

Desde 2018

A día de hoy, muchos de aquellos pueblos permanecen habitados por los descendientes de aquellas 55.000 familias de 'colonizadores'. En opinión de Juan Soto, «la creación desde cero de estos pueblos fue un aliciente para los arquitectos de la época. Diseños que cuidaron el culto a los detalles y la movilidad de las personas por encima de la del tráfico rodado», asegura. Fueron «pueblos adelantados a su tiempo».

El proyecto de Juan Soto arrancó en 2018 como un trabajo de los estudios de la escuela PIC.A PhotoEspaña de Alcobendas, pero se expandió a lo largo de lo ssiguientes años, en una labora que ha incluido la investigación y documentación de los archivos originales de los proyectos de construcción de estos pueblos.

La selección de 135 fotografías en blanco y negro –excepto las realizadas con el patrimonio artístico de algunas iglesias–, se centra en la arquitectura de estos pueblos, las diferentes tipologías de casas de colono y obrero, las parroquias, los edificios de administración y los espacios públicos. Aunque la idea de las autoridades era que los nuevos pueblos respondieran al ideal estéticos del franquismo, el máximo dirigente del INC, José Tamés, apostó por encargar los proyectos a jóvenes arquitectos como José Luis Fernández del Amo, que junto a otros compañeros y teniendo en cuenta «modelos internacionales, hicieron que la arquitectura racionalista llegara a estos pueblos, en un país recién salido de la guerra, sometido a una dictadura y con poco margen para maniobras intelectuales».

Durante la presentación, Juan Soto elogió el espacio que brinda a sus fotografía la Sala Laboratorio de San Telmo y explicó que, partiendo de los pueblos de colonización más próximos a Madrid, fue ampliando su radio de acción hasta recorrer un país plagado de nombres como Entrerríos, Vetaherrado, Arneiro, El Realengo, Tous, La vid, Lácara o Conquista del Guadiana. Todos ellos y el resto de la lista hablan de un episodio de la Historia reciente de España.