La Sala Laboratorio acoge esta muestra que lleva el título de 'Racionalismo de campo'. Estrada

El Museo San Telmo acoge las fotografías de José manuel Soto en los llamados Poblados de Colonización

Soto documenta aquellos lugares a los que emigraron decenas de miles de españoles huyendo de la miseria

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Entre 1945 y 1970, decenas de miles de españoles emigraron desde sus localidades en las zonas rurales de España a los llamados Poblados de Colonización ... edificados en torno a las cuencas hidrográficas. Huyendo de la miseria, marcharon con sus familias a esos polos del desarrollismo que el franquismo puso en marcha a través de pantanos y presas. El fotógrafo José Manuel Juan Soto ha documentado los blancos edificios que conformaron aquellas poblaciones en una colección de instantáneas, de las que se expone una selección en el Museo de San Telmo desde hoy y hasta el próximo 23 de noviembre.

