Muere el escritor y actor Manuel Lourenzo

El gallego es autor de unas 300 obras de teatro y premio nacional de literatura dramática en 1997 y de la Cultura Gallega en 2024

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:43

El dramaturgo y actor lucense Manuel Lourenzo ha fallecido este domingo en A Coruña a los 82 años. «Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros», ha compartido a través de la red social 'X' la Academia Galega do Audiovisual.

También ha compartido sus condolencias la Diputación de Lugo, lo ha hecho a través de su perfil en esta misma red social, en una publicación en la que ha enviado «todo su ánimo» a familiares y amigos de Lourenzo.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha calificado el fallecimiento de Lourenzo como «una gran pérdida para el teatro y la cultura gallega».

Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Manuel Lourenzo era «uno de los grandes referentes» de las artes escénicas por su «amplia producción como dramaturgo, por su reconocido trabajo en la dirección e interpretación y por ser impulsor de grandes iniciativas culturales a favor del teatro», tal y como explica la Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

Manuel Lourenzo participó también en películas como Entre Bateas (2001) y en series televisivas como Mareas vivas (1998) o Fariña (2018), donde interpretó al narcotraficante Vicente Otero Pérez, conocido como Terito.

