El loco de Dios, un picoleto crepuscular y un rodaje en Cadaqués: vidas leídas

Uno celebra el Día del Libro cuando quiere. Por ejemplo, hoy. El oficial, el Sant Jordi del 23 de abril, lo viví en Barcelona, feliz ... entre libros y rosas aunque asustado por las multitudes: aquello es como unos sanfermines donde las flores sustituyen a los pañuelos rojos, y tan nutritivo como un Santo Tomás donostiarra en el que te alimentas de letras en vez de txistorra.

Como del apagón ya está todo dicho (aunque nada sepamos) hablemos de libros, que es una forma de hablar de la vida. En las vacaciones pascuales aproveché para madrugadores baños en el Mediterráneo y lecturas con calma y sin redes. Y el más vendido en Sant Jordi es también el 'triunfador' en mi hamaca: 'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas, que compré un día después de la muerte del Papa, su coprotagonista.

Si no conociese al autor es probable que nunca me hubiese acercado a un libro que se anuncia como «la crónica del viaje del Papa a Mongolia». Pero le di una oportunidad porque conozco a Cercas, por su siempre interesante obra y por buenos ratos disfrutados personalmente con él. He disfrutado con un libro que es 'puro Cercas': habla del Papa y del Vaticano (hasta con discusiones teológicas que pueden aburrir un poco) pero también de su madre y de sí mismo. Como ya ha hecho en otros casos el autor va 'construyendo' el libro ante nuestros ojos y nos lleva de la mano con aire de 'thriller' para que el Papa responda a la pregunta fundamental: ¿se reunirá la madre de Cercas con su padre después de la muerte? Y el Papa reponde (no haga spoiler). Justamente la madre del novelista murió cuando terminó el libro... y el Papa días después de que lo presentara.

También esto pasará

Soy fiel a mis clásicos: también he leído con gusto 'Las fuerzas contrarias', la nueva entrega de Lorenzo Silva con sus picoletos investigadores. Tampoco habría pensando nunca que seguiría tan fervorosamente la peripecia de unos guardias civiles, y aquí sigo, quizás también influido por buenos ratos pasados con el autor. A estas alturas la intriga policial de sus casos me interesa cada vez menos y más la historia humana de los oficiales Bevilacqua y Virginia Chamorro. Hay hasta algo de complicidad generacional con ese picoleto que cobra ya aire crepuscular.

¿Más? La prosa de la barcelonesa Milena Busquets siempre es refrescante. Ahora publica 'La dulce existencia', crónica del rodaje de 'También esto pasará', la película de Maria Ripoll protagonizada por Marina Salas basada en su mejor novela, esa que sigo recomendando y se nutre de Cadaqués, de amores y sobre todo de la figura de su madre, Esther Tusquets. La película se estrena el próximo viernes y este nuevo libro es un diario de lo que rodea la gestación del filme, suave como la vida misma. No todo va a ser Mongolia y el Papa.

Y una última lectura, una rareza: 'Proust, novela familiar', de Laure Murat, una especie de autobiografía de esta escritora francesa contemporánea que se funde con sus lecturas del universo proustiano. Curiosa historia que hará feliz a quienes consiguieron terminar 'En busca del tiempo perdido'... y también a quienes nunca lo lograron..

En las obras del Koldo Mitxelena

Ya que hablamos de libros, escribamosre una biblioteca. Cuando Denis Itxaso, entonces diputado de Cultura, anunció la gran reforma del Koldo Mitxelena muchos nos preguntamos si hacía realmenta falta. Lo explicó: el edificio incumplía ya las normas de accesibilidad, la fachada estaba mal... Esta semana la actual diputada, Goizane Álvarez, nos llevó a los periodistas de visita por las obras del centro cultural, que quiere reabrir en otoño del próximo año. Lo que ya se ve tiene buena pinta, al igual que los planes que se barajan para que en el KM convivan el silencio de las bibliotecas y los investigadores con el trajín de un centro cultural vivo. Ojalá se cumplan los planes.

¿Y si soñamos otra 'noche de verano' para Donostia 2026?

Los últimos trabajos de Tanttaka y la factoría 'Bernués-Gabilondo' entran en las candidaturas de los premios Max. Qué bien. Recordemos que el año próximo se cumplen diez años de nuestra capitalidad europea, aquel 2016 que dejó sombras pero también luces como el montaje de 'Sueño de una noche de verano' en Cristina Enea, aquel mes de representaciones felices. Se dijo entonces que el 'legado' de la capitalidad incluiría más montajes de ese estilo en otras zonas de la ciudad, pero ya nunca más se supo. ¿Y si pensamos para 2026 otra gran función al aire libre en Urgull, la isla (Costas mediante) o donde sea, con otra gran obra? Soñemos con más noches de verano.

