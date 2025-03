Adivina qué celebrity cena esta noche en Donostia

Hay algo de 'aldeano' (con toda la admiración que me suscita el término 'aldeano', sobre todo cuantos más 'cosmopolitas' conozco) en el hecho de convertir ... en noticia que una 'celebrity' pasee por La Concha o cene en alguno de nuestros restaurantes top? Quizás, pero son siempre informaciones de alto consumo por los lectores, incluso entre quienes más crítican esas noticias (lo bueno de la lectura del periódico es que se trata de un vicio solitario). Es, en cualquier caso, un aldeanismo global: he visto en la primera de La Vanguardia la merienda de Adele en un bar de la Rambla de Catalunya o en portada de El País a un actor de Hollywood comiendo huevos rotos en Lucio.

Es un género eterno del periodismo que ya retrató Fellini en la genial 'La dolce vita'; no todo son reportajes desde la guerra. Esta semana pasó por la misma redacción de DV, en un encuentro insólito y delicioso, a Martin Baron, la leyenda del periodismo que dio pie a la película Spotlight. Habló de Trump y 'fake news', pero me hubiese gustado verle cada enero en nuestro periódico ordenando los cientos de fotos y las decenas de páginas de los suplementos de El Diario Vasco. Cuando entrevisté a Gervasio Sánchez y me contaba del reporterismo en los balcanes yo le respondía que a veces es más peligroso hacer información municipal en tu pueblo o crónicas de los vestuarios del fútbol.

Hubo años de nuestra 'guerra y paz' que apenas venían famosos por estos pagos: por eso cada verano era obligatoria la entrevista con la resistente Duquesa de Alba. Yo la vi comer kokotxas en La Nicolasa a del siempre recordado José Juan Castillo. Ahora Donostia está de moda (demasiado), lo que sumado a la eclosión de rodajes provoca un aluvión de 'celebritys': en una noche te coinciden David Broncano en Akelarre, Pedro Alonso / Berlín en el Ibai, David Diverxo en el Kaia y Tamara Falcó en Rekondo a solo unas mesas de Xabi Alonso (bueno, Xabi es de casa y por eso tiene el privilegio de posar con el 'crack' de esa casa, el gran Txomin Rekondo). Lo ideal sería la foto-de-famoso-en-La-Concha, pero a falta de oportunidades son sus imágenes instagrameadas en los restaurantes las que 'localizan' su presencia en Donostia.

Tengo una noticia: los que sacamos en los papeles son la punta del iceberg, y no siempre los más 'top'. Me cuentan buenos conocedores del turismo guipuzcoano que hay un potente tráfico de grandes estrellas internacionales que pasan por aquí sin que nadie se entere. El aeropuerto de Hondarribia es un reflejo con su trasiego de vuelos privados.,

Adivinen quién cena aquí este fin de semana: pues ya sabemos que de Arturo Valls a Sonsoles Onega (que vienen al festival Crossover) y pronto Springsteen, que aprovechará su doble concierto de junio para feliz estancia donostiarra.

Confesemos: entre trumps y sucesos refresca ver en el periódico a una Julia Roberts en un Zelai Txiki, y por eso en el Zinemaldi nos gustan tanto las pelis como el 'glamour' que se esparce por la ciudad.

En voz baja Vivir lo Viejo, el musical: con Aitziber Garmendia y Ramon Agirre

Hace un año escribí en esta esquina una defensa de la Parte Vieja donostiarra y me llovieron palos desde distintas trincheras. Que si comprado por los bareros, por el Ayuntamiento o por los vecinos. Pero no me gusta escuchar a esos donostiarras que dicen «ya no voy a lo Viejo porque está lleno de turistas». Me niego a dejar ese barrio como 'territorio ocupado': claro que tiene problemas de saturación, ruidos o broncas, pero si uno sabe elegir el momento y el lugar la Parte Vieja continúa siendo el espacio donde viven sus vecinos y socializamos los paisanos, desde la compra en La Bretxa hasta el pinxo del Paco Bueno, el Urola o el Txepetxa, aunque sea disputando espacio con el francés. Me gusta ver a Bernardo haciendo los mixtos sobre la plancha de La Cepa o comprar un foulard en Esther y un perfume en Matilla.

Ahora Zaharrean, la asociación de comerciantes, lanza un animado videoclip en defensa del barrio con un star-system cercano: los actores Aitziber Garmendia y Ramon Agirre, la música de Xabier Zabala, la letra de Andoni Egaña, colaboraciones de Piter Ansorena o Klara Mendizabal y el coro de la Ikastola Orixe y la realización de la gran Thalia Martínez.

