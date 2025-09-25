Miles de personas disfrutan ya del San Diego Comic-Con Málaga Familias y grupos de amigos llegados de todas partes de la geografía llenan desde primera hora de la mañana el Palacio de Ferias

Ni siquiera habían abierto las puertas cuando Mario Bros, Capitán América, Spiderman y hasta un Pirata del Caribe esperaban su turno para entrar. San Diego Comic-Con Málaga desborda todas las expectativas con miles de personas ya desde antes de las diez de la mañana con ganas de sumergirse en el paraíso de la cultura popular y el mundo friki. Mayores y pequeños, familias y grupos de amigos dan la bienvenida a la primera edición de esta convención que por primera vez se celebra fuera de su sede americana.

Llegan de Mallorca, Madrid, Barcelona… e incluso Massachussets. «En San Diego es difícil conseguir entrada y esto es una experiencia más interesante», decía Jenny, feliz, recién llegada de EE UU para el evento. Daniel, Bruno y Marcos se están perdiendo las clases de la Universidad y el instituto en Madrid y han invertido en esto buena parte de sus ahorros. «Pero merece la pena, somos muy fan de Marvel», decían con camiseta de Spiderman ella y ellos disfrazados de Deadpol y Lobezno, con la esperanza de ver hoy a Dafne Keen, la heredera de Logan.

El despliegue de disfraces y cosplay es impresionante. Hay absolutamente de todo lo que uno se pueda imaginar. Desde los evidentes, como todo los Spiderman del multiverso y la saga Marvel, Harry Potter, guerreros de Star Wars, Mario Bros, muchos personajes del manga 'One piece' y Dragon Ball. Hasta los más inesperados, como el Chapulín Colorado.

Miles de personas hacen cola en la Comic-Con Málaga. Salvador Salas Figuras coleccionables de superhéroes de cómic. Salvador Salas Dos personas se disfrazan de los personajes de Marvel, Thor y Bruja Escarlata. Salvador Salas Visitantes de la Comic-Con Málaga compran cartas pokemon. Salvador Salas Grupo de personas posan con su 'cosplay' de Star Wars. Salvador Salas 1 /

La variedad es tal que genera situaciones divertidas. «¿De qué vas vestido?», pregunta la periodista. «De mí, siempre voy así», responde Julio, con falda negra, camisa transparente y sombrero. Ha llegado de madrugada de Mallorca y esta noche saldrá de vuelta a casa. «Que el viernes hay que trabajar», según recoge Diario Sur.

Con una música épica de fondo que ambienta todo el Palacio de Ferias, el público se divide de forma ordenada entre las diferentes zonas habilitadas. Es todo un reto: nunca antes se había utilizado todo el Fycma para un mismo evento. Hay colas para prácticamente todo, pero muy fluidas, con un gran despliegue de personal que orienta a los asistentes.