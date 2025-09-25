San Diego Comic-Con Málaga da la bienvenida a los héroes La convención friki, que se celebra desde este jueves por primera vez fuera de EE UU, cita a 120.000 visitantes con Schwarzenegger como padrino y Jared Leto como última estrella invitada

Paco Griñán Málaga Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:30 Comenta Compartir

Lo anuncia el arco de entrada. «Wellcome heroes» (Bienvenidos héroes) es el saludo con el que San Diego Comic-Con Málaga (SDCCN) recibe a todos los visitantes de su primera edición. Aquí todo el mundo es tratado como protagonista y el éxito de la convocatoria no admite dudas: se espera la llegada de 120.000 visitantes procedentes de 20 países en las cuatro jornadas que arrancan hoy con la gala inaugural. Los rostros de la ceremonia (19,30 horas) serán dos actores internacionales de origen español, Dafne Keen (la heredera de Lobezno en 'Logan') y Taz Skylar ('One Piece'), aunque las actividades arrancan desde por la mañana. Los operarios apuraban ayer los últimos toques de esta ciudad del entretenimiento que convierte Málaga en auténtica capital mundial del mundo friki con la celebración de la primera SDCC fuera de Estados Unidos. Comienza el espectáculo.

A los héroes les espera 82.000 metros cuadrados consagrados al cómic, cine, series, videojuegos, animación, juegos de rol y música, que se distribuirán entre los 60.000 metros que ocuparán por completo el interior del Palacio de Ferias (Fycma), y los 22.000 metros del 'Village' en el exterior del recinto, donde se han instalado carpas para actividades, un gran escenario, oferta gastronómica y hasta un globo aerostático para ver la comic-con desde las alturas. Pero si hablamos del principal espacio de la convención, ese es el Hall M, un inmenso auditorio para 3.000 personas habilitado en uno de los pabellones de centro de congresos y que emula al icónico y original Hall H de San Diego. Rebautizado para la ocasión con la 'M' de Málaga.

120.000 personas es la previsión total de los asistentes en las cuatro jornadas de San Diego Cómic-Con Málaga.Allí será donde aparezca el padrino de esta edición inaugural, Arnold Schwarzenegger, para el que la organización ha habilitado un canal para que

Allí será donde aparezca el padrino de esta edición inaugural, Arnold Schwarzenegger, para el que la organización ha habilitado un canal para que cualquiera puede dejar su pregunta para la estrella de Hollywood que llegará a Málaga la última jornada, el domingo. Previamente, este espacio y el resto de auditorios de SDCCM recibirán un reparto de estrellas por el que suspiraría cualquier cineasta: Luke Evans ('El Hobbit'), Aaron Paul ('Breaking Bad'), Pedro Alonso ('La casa de papel'), Gwendoline Christie ('Juego de Tronos'), Brian Austin Green ('Sensación de vivir'), Natalia Dyer ('Stranger Things'), Ashley Eckstein (voz de Ahsoka Tano en la saga de animación de 'Star Wars'), Nicholas Denton ('Talamasca: la orden secreta') y una nutrida representación de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', con Norman Reedus, Melissa McBride y los representantes de la última temporada rodada en España, Eduardo Noriega y Óscar Jaenada.

La novedad de última hora es la incorporación a este elenco del cantante y estrella de Hollywood Jared Leto, que ha incluído San Diego Comic-Con Málaga dentro de la gira mundial de presentación de su nueva película, 'Tron: Ares', tercera entrega de esta saga de Disney. Eso será mañana, viernes, en el Hall M, por supuesto. Del mundo del cine también figuran como invitados especiales J.A. Bayona ('Jurassic World: el reino caído' y 'La sociedad de la nieve'), Pablo Berger ('Robot Dreams') y el especialista en VFX y ganador del Oscar John Gaeta, que contará la revolución que supuso 'Matrix' para los efectos especiales.

Leyendas del cómic

A la lista hay que unir otros ámbitos de la 'fanoteca', como Jim Lee, presidente, editor y director creativo de DC Cómics; C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel; Peach Momoko, ilustradora japonesa convertida en fenómeno internacional; Jeph Loeb, legendario guionista y productor; y artistas nacionales de prestigio internacional, como Paco Roca, Belén Ortega, el malagueño Pepo Pérez y Álvaro Martínez Bueno, ganador del Premio Eisner.

3.000 personas es el aforo del auditorio Hall M, al que se subirán los grandes invitados de esta edición inaugural, desde Schwarzenegger a Gwendoline Christie y J.A. Bayona.Para la jornada de apertura de hoy, están marcados en rojo los paneles 'Héroes y villanos' (14,30 horas), que unirá a Aaron Paul, Luke Evans

Para la jornada de apertura de hoy, están marcados en rojo los paneles 'Héroes y villanos' (14,30 horas), que unirá a Aaron Paul, Luke Evans y Pedro Alonso, y 'Mujeres guerreras' (17,30), que sentará a Natalia Dyer, Dafne Keen y Gwendoline Christie. La inauguración oficial cerrará la jornada con la máxima representación del principal patrocinador del evento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; además del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director ejecutivo de SDCCM, Javier Barberá, y la presidenta de San Diego Comic-Con Internacional, Robin Dolan.

Demostraciones de videojuegos, partidas de juegos de rol, un concurso internacional de K-Dance y otra ambiciosa competición de disfraces cosplay no faltarán en la convención, que, antes de su inauguración, no se ha librado de la polémica. Así, numerosos fans han acogido con decepción los encuentros con actores y grandes figuras ya que, mientras la mayor parte de las que tienen el cómic como protagonista son gratuitas, caso de los venerados Jim Lee o Peach Momoko, las estrellas –y no tanto– han puesto precio a sus fotos y sus autógrafos. Y no son baratos: 90,75 euros por un retrato –casi el doble que lo que cuesta la propia entrada al evento– y 66,55 euros por la firma. Un revés para muchos de los asistentes que no les queda más remedio que rascarse el bolsillo para llevarse un recuerdo mitómano.

Por otra parte, San Diego Comic-Con Málaga también va a poner a prueba la movilidad en Málaga estos días. Los hoteles están al 90% de ocupación con los miles de asistentes de toda España y Europa que han llegado en avión y en tren. Hasta la aplicación BlaBlaCar ha dado datos del evento y asegura que tiene previsto 5.600 viajes en coche compartido a Málaga. Por su parte, la EMT va a reforzar desde este jueves la comunicación con el Palacio de Ferias y Congresos con la creación de una línea especial a modo de lanzadera que saldrá del Centro (entre calle Larios y Puerta del Mar), parará en la estación de autobuses (para recoger a los pasajeros que lleguen a esta terminal y a la de tren (María Zambrano) y llegará a Fycma por Camino de San Rafael para terminar en la parada cercana al Recinto Ferial, desde donde se realiza el acceso peatonal a la cita.

Los que prefieran el vehículo propio no podrán aparcar con las zonas habituales de aparcamiento de Fycma ya que allí se ha instalado el 'Village' del exterior del evento, aunque dispondrán de parking alternativo en dos zonas de la Avenida de las Malagueñas y otra junto a El Corte Inglés Bahía Málaga (C/ Hamlet, 5). Todo preparado para esta primera Comic-Con europea. Las actividades comienzan a las 11 horas, pero si alguno no puede esperar, las puertas se abren a las 9,45 horas. Bienvenidos héroes.