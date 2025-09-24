Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga Del 25 al 28 de septiembre, el encuentro plantea un parque temático para 'frikis' de más de 80.000 m2 en el Palacio de Ferias

Un plan perfecto empieza por un buen plano. San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) no va a ser la excepción. Ya está la agenda completa (aunque todavía hay goteo de nombres) y también la foto 'finish' de cómo se vertebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) esta primera edición de un evento icónico de la cultura pop mundial, que comienza este jueves.

Del 25 al 28 de septiembre, SDCCM está diseñada para pervivir en la memoria de los fans como un parque temático experiencial. Más de 120.000 visitantes de más de 20 países diferentes durante los cuatro días. Unas cifras que han superado las previsiones y han obligado a desbordar las fronteras del espacio cubierto de Fycma: 60.000 metros en el interior y 22.000 m2 de exteriores en lo que se ha bautizado como 'Village' (la gran novedad de la cita) con atracciones, oferta gastronómica y un escenario propio.

Una de las grandes incógnitas ha sido la de cómo llegar al evento. ¿Qué pasa si este 'Village' ha ocupado la zona exterior de aparcamientos? La organización trabaja en grandes áreas de estacionamiento cercanas al Palacio de Ferias, contando además con que SDCCM ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento en el desarrollo de planes de movilidad. La propia EMT plantea ya refuerzos en las líneas que llegan a Fycma, es decir, la 4, 19 y 20 y 22, además de un bus lanzadera directo desde el Centro.

Un gran arco de entrada da la bienvenida a la San Diego Comic-Con Málaga. Justo delante, quienes no hayan conseguido aún su pulsera de acceso, pueden canjearla. Una vez que se cruza el umbral, se tiene la certeza de que se ha pasado a otro mundo. Con una entrada específica para 'cosplayers' que aligera sus tiempos de espera. Hará calor, van disfrazados y maquillados y, algunos, portan réplicas de armas.

Al frente, queda el Palacio de Ferias, justo a la izquierda, la enorme extensión de césped artificial del 'Village', que más parece un festival de música, pero que augura mucho más que eso: diversión 'friki'. Todo un refugio climático que tiene al menos media docena de carpas gigantes para esconderse del todavía implacable sol de septiembre.

Un área gastronómica con sello 'street food' en la que los asistentes pagarán con su pulsera de acceso, que hará de monedero, como acostumbran los grandes eventos en los últimos tiempos. Aclarar que a la SDCCM no se podrá entrar con comida ni bebida del exterior, pero sí con botellas vacías porque la organización ha distribuido por el interior fuentes para rellenarlas.

Lo que sí será gratis serán las atracciones, que aún son toda una incógnita, pero que «harán volar a los asistentes», adelantan desde la organización. Lo que no se puede mantener en secreto es el gran globo, que también tendrá libre acceso, aunque sin reserva previa de ningún tipo. Tocará hacer cola. Mientras, quizá, distrayendo la atención con las actuaciones del gran escenario que preside el 'Village' o los eventos del espacio 'k-pop'.

De los más de 80.000 m2 de San Diego Comic-Con Málaga, la joya de la corona es el escenario principal: 'Hall M'. Por aquí pasarán las más destacadas figuras, como Arnold Schwarzenegger, o se presentarán grandes estrenos en cine y televisión, como 'Tron: Ares'. Un aforo de más de 3.000 personas en un espacio espectacular, al que se suman otros tres auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas.

Si algo pone en común a Málaga con San Diego serán zonas como el 'Artists' Alley', una de las grandes señas de identidad de la Comic-Con. Traducido como el 'callejón de los autores', será el espacio de encuentro directo entre los lectores de cómic, dibujantes y guionistas.

Áreas como 'Ludic Plaza', contarán con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar para divertirse y compartir con otros fans la pasión por los mejores juegos de mesa y de rol.

Una de las sorpresas en la bienvenida al 'Exhibitor Hall' de la mano de una instalación que conmemora los 30 años de la saga 'Toy Story' y que no va a dejar indiferente a nadie. Pasado este viaje en la memoria, el visitante va a encontrar una puesta en escena de lo mejor de Disney, Bandai Namco, Funko o Nintendo que presentarán de manera interactiva sus novedades, ofreciendo una programación paralela.