Melania Olcina estrena un diálogo entre el cuerpo y el arpa en Tabakalera Dantzan

La jornada arrancó con una pieza del grupo LaCerda y finalizó con la artista galardonada con el Premio Nacional de Danza 2023

Iratxe de Arantzibia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La segunda jornada de Tabakalera Dantzan arrancó a las 18.30 horas en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián. Con puntualidad inglesa, ... LaCerda comenzó a degranar los pormenores de 'El Baile de la Zurda', una pieza de calle creada en junio de 2023 para el festival Trayectos de Zaragoza. La intención del coreógrafo colombiano Edward Tamayo es homenajear al baile, a las ganas de vivir bailando y, sobre todo, a las raíces latinoamericanas de los componentes del grupo. Con un ritmo contagioso, el cuarteto de intérpretes –Valentina Azzati, Johann Pérez, Milagros García y Aina Lanas–no tiene ni un minuto de respiro en los quince que dura la pieza, a modo y manera de lo que serían los maratones de baile. El movimiento nace desde la cadera y continúa su resonancia por todo el cuerpo. En definitiva, es la materialización de lo que Tamayo denomina técnica 'mantra', consistente en secuencias cortas de pies, movimiento rítmico de pelvis y todo ello bailado en bucle. La gratuidad del pase y el aire acondicionado del recinto –en otro día de temperaturas asfixiantes– fueron dos alicientes adicionales para reunir alrededor de ciento cincuenta personas en la plaza de Tabakalera, quienes aplaudieron con entusiasmo la simpática propuesta.

