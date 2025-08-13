Melania Olcina estrena un diálogo entre el cuerpo y el arpa en Tabakalera Dantzan La jornada arrancó con una pieza del grupo LaCerda y finalizó con la artista galardonada con el Premio Nacional de Danza 2023

Iratxe de Arantzibia Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La segunda jornada de Tabakalera Dantzan arrancó a las 18.30 horas en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián. Con puntualidad inglesa, ... LaCerda comenzó a degranar los pormenores de 'El Baile de la Zurda', una pieza de calle creada en junio de 2023 para el festival Trayectos de Zaragoza. La intención del coreógrafo colombiano Edward Tamayo es homenajear al baile, a las ganas de vivir bailando y, sobre todo, a las raíces latinoamericanas de los componentes del grupo. Con un ritmo contagioso, el cuarteto de intérpretes –Valentina Azzati, Johann Pérez, Milagros García y Aina Lanas–no tiene ni un minuto de respiro en los quince que dura la pieza, a modo y manera de lo que serían los maratones de baile. El movimiento nace desde la cadera y continúa su resonancia por todo el cuerpo. En definitiva, es la materialización de lo que Tamayo denomina técnica 'mantra', consistente en secuencias cortas de pies, movimiento rítmico de pelvis y todo ello bailado en bucle. La gratuidad del pase y el aire acondicionado del recinto –en otro día de temperaturas asfixiantes– fueron dos alicientes adicionales para reunir alrededor de ciento cincuenta personas en la plaza de Tabakalera, quienes aplaudieron con entusiasmo la simpática propuesta.

Sin embargo, el plato fuerte del día era el estreno absoluto de 'Tactus', dúo artístico entre la arpista Sara Águeda y la bailarina y coreógrafa Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023 en la categoría de Interpretación, habiendo recibido en aquella edición el galardón en la modalidad de Creación Rafaela Carrasco –quien presentó 'Nocturna. Arquitectura del insomnio' en el Victoria Eugenia el pasado 5 de agosto, también dentro de Quincena Musical–. Con diez minutos de retraso comenzó 'Tactus', término que hace referencia al pulso interno de la música antigua, pero también al tacto, por lo que valiéndose de ambos significados, Olcina propone un diálogo entre su cuerpo y el arpa de Águeda. Conceptualmente, el Barroco está muy presente en toda la obra, desde la elección musical, hasta el profundo dramatismo en la ejecución dancística, en la que pareciera que Olcina quisiera insuflar vida a los conjuntos escultóricos de Bernini, Redescubrir el cuerpo a través del tacto es parte del juego propueto por la coreógrafa barcelonesa, quien exprime al máximo las posibilidades del suyo en escorzos y torsiones extremas. El contraste entre la ampulosidad de la capa multiusos y la blancura de su piel también coadyuva en ese buscado dramatismo, más acentuado aún por las profundas inspiraciones y expiraciones. Representada en el prisma de Tabakalera, la propuesta de tono intimista arrancó bravos y aplausos entre los noventa asistentes. Esta tarde, tercera jornada de Tabakalera Dantzan con el estreno de 'Orta edo norbat dantzan pista de baile', con la donostiarra Jone San Martín.

