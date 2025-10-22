Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de Sainz Alfaro, asomado a un balcón del María Cristina, en el corto 'El maestro'. Donostimag

«En 'El maestro' el espectador vive desde dentro cómo se dirige un concierto»

La productora Donostimag es premiada en el festival 'indie' de Valencia por el corto protagonizado por Sainz Alfaro, director del Orfeón Donostiarra

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:59

La imagen resulta novedosa: colgaron del cuello de José Antonio Sainz Alfaro una pequeña cámara 'gopro' mientras dirigía un concierto en el atril del Kursaal « ... para que el espectador viva desde dentro la experiencia de la dirección». Y los planos, realmente, son novedosos, como el conjunto de 'El maestro', el cortometraje documental sobre el director del Orfeón Donostiarra realizado por la productora Donostimag de San Sebastián que acaba de ganar un premio en el festival de cine 'indie' de Valencia. 'El maestro' del título es el maestro Sainz Alfaro.

