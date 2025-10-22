«En 'El maestro' el espectador vive desde dentro cómo se dirige un concierto»

La imagen resulta novedosa: colgaron del cuello de José Antonio Sainz Alfaro una pequeña cámara 'gopro' mientras dirigía un concierto en el atril del Kursaal « ... para que el espectador viva desde dentro la experiencia de la dirección». Y los planos, realmente, son novedosos, como el conjunto de 'El maestro', el cortometraje documental sobre el director del Orfeón Donostiarra realizado por la productora Donostimag de San Sebastián que acaba de ganar un premio en el festival de cine 'indie' de Valencia. 'El maestro' del título es el maestro Sainz Alfaro.

Alessandro Meli e Iker Tello son los codirectores de la pieza, de apenas ocho minutos de duración, producida en colaboración con los miembros de su equipo Alex Alonso, Paul Espinosa y Yaiza Etxaniz. «Hemos realizado ya antes distintas colaboraciones con Sainz Alfaro, 'Sani', como le llama todo el mundo, y pensamos en esta forma de llevar la música clásica al público», dice Meli, italiano residente en San Sebastián desde hace años.

Convencer a Sani

«La primera dificultad era convencer a Sani, un hombre siempre discreto, para que nos dejara acompañarle», agrega Meli. «Una vez que lo conseguimos quisimos realizar ese viaje urbano que nos lleva a la sede del Orfeón, al hotel María Cristina, el posterior paseo hasta el Kursaal, los camerinos, el contacto con los músicos y los cantores... y finalmente el concierto, la hora de la verdad».

Sainz Alfaro, «que quedó muy contento con el resultado del corto», según el director del corto, no habla a cámara, pero sus reflexiones suenan en 'off' mientras camina. «La música no se escucha, se vive», dice 'el maestro'. «Dirigir no es mandar, es anticiparse y sobre todo sentir», añade en otro momento. «La música clásica está más viva que nunca», dice también el director del Orfeón Donostiarra, que subraya que su coro «tiene ahora mismo la mezcla ideal de juventud y experiencia».

Alessandro Merli se declara «enormemente feliz» por el galardón recibido en Valencia. «Es un cortometraje que va a recorrer más festivales, como el Amua de Hondarribia en noviembre y otro importante de Italia, y esperamos que nos siga dando satisfacciones».

Donostimag es la platafoma donde Merli y el resto del equipo realizan numerosas actividades vinculadas a la vida cultural de Gipuzkoa. También se ocupan de actividades teatrales y de animación, como la que prevén el 1 de noviembre en el Principal dentro de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, donde son ya unos clásicos. «Seguimos con varios proyectos en marcha», remata el codirector del cortometraje premiado.