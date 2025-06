¡Entre tebeos anda el juego!

Borja Crespo Miércoles, 18 de junio 2025, 16:59 Comenta Compartir

'Viñetarama' es una newsletter cultural, y gutural, con el cómic como columna vertebral que está escrita por el historietista y periodista Borja Crespo. Llega cada tercer miércoles del mes a tu buzón y, si te gusta, puedes compartirla. ¡Gracias por leer!

Newsletter

Aquí estamos de nuevo, ¡qué rápido pasa un mes! Es 18 de junio de 2025 y el presidente de la Sectorial del Cómic sigue dando guerra, a pesar de las irregularidades en su mandato y renovación del cargo. Problemas señalados por asociaciones y entidades del maravilloso mundo del cómic, entre ellas ACDCómic, asociación de críticos y divulgadores del cómic a la cual pertenezco y que ha optado por salir de un colectivo, supuestamente representativo, que no cuenta con el apoyo de agentes vitales del medio -esto hay que analizarlo-. Quizás haya que empezar esta newsletter mensual con estas mismas palabras durante un tiempo. Si hay que incomodar, se incomoda.

Cambiar las cosas empieza por la autocrítica, un bien en desuso. Así, aprovechando la coyuntura y este inicio del boletín informativo a calzón quitado, pido disculpas abiertamente por la cantidad de gilipolleces que he llegado a decir en las redes sociales. Llevo tiempo huyendo de las polémicas gratuitas, perdiendo 'followers', pero durmiendo mejor. Tristemente, en términos de viralidad va mejor ser un idiota prepotente que un modesto prescriptor, pero más vale ganar tranquilidad que seguidores. Todavía pego algún patinazo que intento corregir lo antes posible, el filtro no es perfecto, somos seres contradictorios. Esta reconstrucción no quita que el menda lerenda siga aireando críticas constructivas como las aquí expuestas. Poco sabemos, por cierto, de la Comicón, pero ya circulan videos tachando al evento de estafa. No creo, en absoluto, que vaya a ser un timo, otra cosa es que el acontecimiento satisfaga al completo las necesidades de cada cual. Por aquí ya sabemos qué formato es, lo hemos señalado, y las expectativas son las que son. En esta casa hay menos 'funkos' que ediciones de 'Watchmen'.

Probablemente hay más tebeos en el cuarto de baño de mi casa que en la próxima cita de Málaga. En la Comicón, las viñetas son como los zombis en 'The Walking Dead': lo que menos importa. Pero no faltará el espectáculo. Y hablando de show, el que probablemente tendremos cuando conozcamos el fallo de las ayudas del Ministerio de Cultura. Por los rumores que me llegan, el número de proyectos presentados es notable. El jurado no lo tiene nada fácil. La elección de sus miembros ya es una gran responsabilidad. Ojalá no se cuele ningún indocumentado a valorar las obras como en el Premio Nacional. Hagan sus apuestas. ¡Ah! La buena gente de ARGH!, Asociación profesional de guionistas de cómic, convoca un año más su premio de guion de cómic, cuyas bases podéis encontrar en su web. Hay plazo de entrega hasta mediados de septiembre. Se agradece que cada vez haya más ayudas a la creación comiquera.

Con esta última noticia damos paso a las recomendaciones. Abrimos las puertas al optimismo. Bastante tenemos con recibir por WhatsApp imágenes aborrecibles generadas por IA. Qué horror, de verdad. Internet invadido por toneladas de basura que no va a ningún sitio. Me sangran los ojos (menos mal que abogaba por el positivismo, pero...). ;)

Sugerencia suculentas

«Abrimos fuego», dos palabras que vienen que ni pintadas para valorar la lectura, harto recomendable, de 'Encías quemadas', ópera prima gráfica de Natalia Velarde, un nombre a tener en cuenta hoy y mañana. Reservoir Books apuesta por este debut reseñable, que ofrece algunas viñetas pictóricas arrebatadoras. El personalísimo arte de esta autora curtida en el terreno del fanzine da forma a un tebeo onírico especialmente apto para mentes desprejuiciadas. El lenguaje del cómic no tiene límites. Títulos como el presente, abierto al lirismo, exploran nuevas vías de expresión que enriquecen un medio en constante expansión creativa. 'Saltsa Nostra', por su parte, es una iniciativa muy singular que fusiona la historieta con la gastronomía. Un matrimonio bien avenido en manos de Sergio Ortiz de Zarate, Iker Bildosola, Pedro Rivero y Fernando Alonso, con edición de Tarisko. La fertilización cruzada entre las viñetas y el buen papeo da pie a una trama de acción y espionaje donde algunos cocineros de peso se enfrentan a una conspiración interplanetaria. En contra de la comida basura, con humor y mala leche. 200 páginas intensas, sobradas de humor, recetas y violencia.

Ampliar

Las críticas negativas son más fáciles de engendrar que firmar buenas palabras. Reírse de una propuesta artística, destrozarla sin tapujos, ser un 'hater' de manual, se viraliza más fácilmente, pero aquí nos empeñamos en aprovechar el espacio que nos dan para difundir lo que mola, como la locura psicodélica de 'Grog The Frog', lanzamiento de La Cúpula cuyo estilo se sale de lo habitual, al igual que 'Como un pájaro en una pecera', de Lou Lubie, un cómic lanzado por Norma Editorial que se preocupa por las personas con altas capacidades intelectuales. Ser un superdotado puede complicarte la existencia. El mundo en el que se mueven algunos seres humanos extraordinarios es un gran desconocido. Ojo a 'Secretos de la narrativa gráfica aplicados al cómic', una guía técnica que ha publicado Grafito Editorial y te puedes llevar a casa, desde la librería, por tan solo 8 euros. Un chollo. Profesionales como Laurielle, Sara Soler, Agustín Ferrer Casas, José Fonollosa, Bea Tormo, Gema Over, Ares, David Baldeón, Álvaro Ortiz, Guillermo Lizarán, Xulia Vicent o Rubén Fdez, entre otros, te cuentan diversos trucos que pueden ayudarte a la hora de enfrentarte a la hoja en blanco. Como inquieto lector también tiene su indudable interés. Una serie de videos, disponibles online, complementan esta llamativa propuesta didáctica.

Fantasías ilustradas

'Sabios y rebeldes', de Chiara Pastorini y Perceval Barrier, ya disponible en el catálogo de Garbuix Books, ofrece un hueco a pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Marx, Nietzsche, Sartre o Simone de Beauvoir con el cometido de acercar la filosofía a nuevos lectores. El pensamiento crítico puede construirse desde nuestra tierna infancia. Más tebeos así son necesarios. Vamos con una recomendación vinculada al género superheroico: 'Canario negro. Lo mejor de lo mejor'. Esta novedad de Panini está enganchándome, situando la acción en el marco de la lucha libre, con dos entregas hasta la fecha. Tom King y Ryan Sook están detrás de esta serie de entretenidos comic-books con algunas potentes viñetas. 'Las salamandras', de Adrián Huelva y Julien 'Frey', brilla entre las nuevas referencias de Nuevo Nueve. Se trata de una distopía que transcurre en un escenario de hipercontrol de la ciudadanía en el cual irrumpe un virus que convierte a los humanos en salamandras. La represión de la población atraviesa esta historia, ideal para ser degustada en los tiempos que corren, como 'El caso David Zimmerman', de Lucas y Arthur Harari, editado por Astiberri, un tomo notable que explota un recurso habitual en el cine de género: el intercambio de cuerpos. El protagonista del magnético relato despierta una noche encerrado en otra persona, la excusa perfecta para hablar de la identidad y más temas afines al orden del día.

Ampliar

Confieso que uno de los dibujantes de cómic que más gracia me hace de este mundo es Pedro Vera. Su serie 'Ranciofacts' es inconmensurable. Ahora llega a su séptima entrega bajo el sello ¡Caramba! El título del volumen recopilatorio lo dice todo: 'Orgullo cuñao'. Me río como si no hubiera un mañana. Por cierto, Reservoir ha sacado en un solo todo gigante, menuda arma arrojadiza, todas las entregas de la mítica serie 'Paracuellos' del maestro Carlos Giménez. Una buena oportunidad para tenerlo todo a buen tamaño. El problema es ver qué estantería doméstica aguanta tanto peso… ¡y tanto arte!

Ampliar

Hablando de reediciones, es brutal la labor que está haciendo Diabolo con los cómics de EC, entre ellos 'Two-Fisted Tales', con viñetas de Wally Wood, Jack Davis o Harvey Kurtzman, entre otros genios del lápiz. Canela en rama, al igual que el libro 'Sanjulián. La fantasía ilustrada', dedicado a uno de los grandes de nuestra ilustración. Moztros ya ha sacado la divertida segunda entrega de 'Creepshow', mientras Fulgencio Pimentel apuesta por 'El cantar de Renardo', del inefable Joann Sfar, una reinterpretación del poema medieval, empapado de sátira, un texto que cumple la friolera de mil años, ¡ahí es nada! Concluyendo, va un cómic para los más peques: 'Lily y Dudumonstruo', de Harriet Ediciones. Una criatura horripilante, capaz de tirarse pedos con forma de corazón por el trasero, es el compañero ideal de la traviesa niña protagonista. No se puede pedir más.

Fantasías ilustradas

Acabo el apartado de recomendaciones con dos libros, 'Patria, la buena' y 'La gran conspiración'. El primero, escrito con sorna por Ricardo Gómez, apadrinado por Autsaider, es un delirio que apunta a un ácido culebrón que mezcla, en una descarada coctelera, a ETA, los GAL y el concurso televisivo 'Un, dos, tres… responda otra vez'. El segundo título mentado, o cómo las redes sociales controlan tu vida, bucea en un mundo cada día más caótico. No en vano firma los textos en una cuenta de Twitter, ahora X, @EstoyAvisando, para Kailas Editorial. Un interesante análisis de la situación en la que realmente estamos en la era digital. ¿Apocalípticos o integrados?

Ampliar

Me he dado cuenta a tiempo de que no suelo recomendar fanzines por estos pagos, así que voy con el primero, de un buen colega, Little Angel Fat, máximo culpable de las bizarras páginas de 'Old School', un proyecto personal que lleva varias entregas indispensables. Recomiendo seguir al bueno de Ángel en Instagram. Cuelga en su perfil tiras cómicas que no dejan indiferente. ¿Quieres que reseñe tu fanzine? Ya me lo estás mandando, si quiere y te cuadra, a mi nombre al apartado 71, 48993, Algorta (Vizcaya)… ¡tengo esta dirección desde los años 90 cuando empecé a fanzinear en serio! ¡Aaaaaagh!

Cierro esta newsletter con un recuerdo: podéis escuchar mi podcast, LA HORA CANÍBAL, con nuevos episodios en breve, de la mano de BI FM en plataformas como Ivoox o Spotify. De paso, os recomiendo un par más: La Batcova y el podcast Entre Cómics de Doctores del Tiempo. Y AQUÍ va un artículo de mi cosecha sobre las ediciones del cómic de 'El eternauta'. ¡Nos leemos dentro de un mes!

Temas

Viñetarama