El viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe (d), ha dado a conocer este lunes los ganadores de los Premios Euskadi de Literatura, que han recaído en Itxaso del Castillo (i), Markos Zapiain (2i), Koldo Biguri (c) y Garazi Albizua (2d) EFE

Markos Zapiain, Koldo Biguri, Garazi Albizua e Itxaso del Castillo, los cuatro Premios Euskadi que faltaban

Reciben el reconocimiento, respectivamente, por el ensayo 'Txillardegi hizkuntzalari' (Elkar), la traducción de 'Arturoren Uhartea' (Erein e Igela) de la italiana Elsa Morante; por la novela 'Termita' (Galaxia Gutenberg) y el ensayo 'Mujeres furiosas' (EHU)

Jon Agirre

Jon Agirre

Vitoria

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:33

Comenta

Markos Zapiain por el ensayo 'Txillardegi hizkuntzalari' (Elkar), Koldo Biguri por la traducción de 'Arturoren Uhartea' (Erein e Igela) de la italiana Elsa Morante; Garazi ... Albizua por 'Termita' (Galaxia Gutenberg) e Itxaso del Castillo por el ensayo 'Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror' (EHU) han sido galardonados este lunes con los Premios Euskadi de su categoría.

