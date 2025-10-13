Markos Zapiain, Koldo Biguri, Garazi Albizua e Itxaso del Castillo, los cuatro Premios Euskadi que faltaban

Markos Zapiain por el ensayo 'Txillardegi hizkuntzalari' (Elkar), Koldo Biguri por la traducción de 'Arturoren Uhartea' (Erein e Igela) de la italiana Elsa Morante; Garazi ... Albizua por 'Termita' (Galaxia Gutenberg) e Itxaso del Castillo por el ensayo 'Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror' (EHU) han sido galardonados este lunes con los Premios Euskadi de su categoría.

Si Jose Luis Alvarez Enparantza 'Txillardegi' dejó infinidad de trabajos, tanto literarios como académicos, no es menor el volumen de obras sobre su figura o sque avanzan en el caminó que inició. Así es en el caso de 'Txillardegi hizkuntzalari', aunque como bien ha subrayado el jurado «no es un texto más» entre los muchos ensayos, estudios y reflexiones publicados en los últimos años. De entre ellos destaca el de Zapiain (Irun, 1963) porque «permite dimensionar su obra» y, además, «muestra cuáles son las fuentes intelectuales de Txillardegi».

También aplaude su conocimiento del propio autor, de sus textos originales, a los que acerca y guía al lector. «Sea o no experto en el pensamiento vasco, sea o no conocedor de los innumerables campos abordados por Txillardegi, el libro puede servir al lector como guía ideal para adentrarse en la obra del pensador y emprendedor», recoge el fallo.

El traductor Koldo Biguri (Vitoria-Gasteiz, 1962), premiado por 'Arturoren uhartea', es director de la revista Senes y fue presidente de EIZIE, la asociación de traductores. Especializado en traducciones del italiano, el fallo subraya que en 'Arturoren uhartea' ha logrado un adecuado equilibrio entre la fidelidad a la obra original y la legibilidad que persigue el texto objetivo. La novela de Morante es «una mirada y una reflexión de la edad adulta al pasado, infancia y adolescencia, es un relato feliz», explicó el vitoriano en la presentación.

Prueba de su bagaje es que el texto subraya «la corrección del euskera que ha utilizado, los toques dialectales que ha añadido al batua aquí y allá, la cuidada selección del léxico, la sintaxis ágil, pero, a la vez, elaborada que hace que la lectura sea placentera y el ritmo trepidante que ha alcanzado en los diálogos. Un libro ideal para disfrutar de largas y agradables horas de lectura en euskera.».

Por su parte, a la hora de premiar a Albizua (Santurtzi, 1985), el jurado ha subrayado que es «una voz nueva, irreverente e incómoda», cuya prosa, «indócil y precisa», rompe con las «muy consensuadas imágenes sobre el deber del maternaje y los cuidados». «Sus violentas metáforas dan cuerpo a delicadas percepciones acerca de la lealtad, la amistad y la supervivencia. Termita presenta así una apuesta innovadora que plantea relatos alternativos a los discursos sociales hegemónicos», concluye.

Finalmente, del ensayo de Del Castillo (Bilbao, 1972) desgrana que aborda «un tema original», la forma en que se plasma el monstruo femenino en el cine de terror contemporáneo, que en palabras de la propia autora, «cristalizan las definiciones contradictorias de la feminidad y su relación con el cuerpo y el poder». El palabras del jurado, el resultado es un trabajo «valiente y atractivo, dirigido no solo a especialistas en estudios cinematográficos sino también a un público más amplio interesado en comprender nuevas realidades sociales y formas de representar las vivencias cotidianas».

Los cuatro premiados han estado acompañados en la comparecencia en Montehermoso Kulturgunea por el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe. Iturbe afirmado que «la cultura y los creadores nos ofrecen una mirada diferente para ver y entender el mundo que nos rodea. Cada una de vosotras nos abre nuevas ventanas para ver el mundo desde un punto de vista diferente. Y esas miradas son las que enriquecen nuestra sociedad. Muestra de ello son vuestros trabajos».

Los entregados este lunes se suman a los otros tres que se concedieron el lunes pasado en Bilbao: la novela 'Franceso Pasqualeren bosgarren arima' (Susa) de Unai Elorriaga en la categoría de Literatura en Euskera; 'Aitona Floren (Elkar) de Karmele Mitxelena en Literatura Infantil y Juvenil y el álbum ilustrado 'Traba' (Denonartean) de Maite Rosende en Ilustración de trabajo literario.

El acto de entrega de los Premios Euskadi de Literatura 2025 tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el Museo San Telmo de Donostia. Los siete premiados recibirán un premio de 18.000 euros, más otros 4.000 euros adicionales en caso de que la obra premiada se publique en otro idioma -salvo en el caso de Traducción Literaria al Euskera-.