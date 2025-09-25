Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leire Bilbao, en una foto de archivo.

Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Klera'

El jurado ha destacado «la belleza poética« con la que la autora aborda temas «tan crudos« como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que «sean comprensibles para el público infantil»

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:48

La escritora Leire Bilbao (Ondarroa, 1978) ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por su obra 'Klera ... ' (Elkar). Concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado «la belleza poética» con la que Bilbao presenta una propuesta «con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia» abordando además temas «tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil». Más allá del qué, también loa el cómo: «apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración».

