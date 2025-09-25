Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Klera'

La escritora Leire Bilbao (Ondarroa, 1978) ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por su obra 'Klera ... ' (Elkar). Concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado «la belleza poética» con la que Bilbao presenta una propuesta «con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia» abordando además temas «tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil». Más allá del qué, también loa el cómo: «apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración».

'Klera' es un proyecto colectivo y multidisciplinar que buscaba «invitar a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra» desde una mirada multidisciplinar y, vista la resolución del jurado lo ha cumplido con creces. El proyecto, que tiene como formas de expresión la literatura, la ilustración, la música y la danza nació de una idea del coreógrafo Jon Maya y cuenta con textos de Bilbao, así como ilustraciones de June San Sebastián y música de Maite Larburu. Esto último y las coreografías creadas por Kukai pueden consultarse en el QR que completa el álbum.

El cuaderno, «breve» como lo definieron en la presentación, y los textos, con «muchos silencios» según detallaron, está escrito «con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso» para el jurado, que subraya que es «un ejemplo y una lección de la literatura sin etiquetas, interdisciplinar, profundamente hermosa. Una pieza delicada y necesaria que enraíza con lo más profundo de la naturaleza humana».

De esta forma, Bilbao se suma a una prolífica lista de autores, entre ellos Mariasun Landa en 2003 por 'Kokodriloa ohe azpian', un hito en la literatura vasca, Juan Kruz Igerabide por 'Abezedario Titirijario' (2018) o Patxi Zubizarreta por 'Zerria' (2023).

Además de 'Klera' con el que se ha adjudicado el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 2025, Bilbao ha publicado numerosos libros para el público infantil como 'Xomorropoemak' (Premio Euskadi de Literatura 2017), 'Bichopoemas y otras bestias' (Premio Kirico 2019) y 'Etxeko Urak' (Premio Lauaxeta 2021), entre otros. Tampoco le faltan títulos para el público adulto: los poemarios 'Ezkatak' (Susa, 2006), 'Scanner' (Susa, 2011), 'Entre escamas' (Marisma, 2018) o 'Etxeko urak' (Susa, 2020), que se tradujo como 'Aguas Madres' (La Bella Varsovia, 2023).

El jurado ha sido formado por Mónica Rodríguez, autora galardonada en la convocatoria anterior, José Manuel Sánchez Ron, Xosefa Casalderrey, Fermín Erbiti en nombre de Euskaltzaindia, Dari Escandell, Àngels Gregor, Cristina Vallés, Ángela Martínez, Emilio Andreu, Joan Manuel Gisbert, María José Camacho, Asunción Maestro, Almudena Hernández de la Torre y presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.