Lecturas que acompañan al verano

Donostia se vuelca de lleno con la literatura en cuanto se abre la Feria del Libro. Lectores, libreros y autores se dan cita cada julio ... en la Plaza Gipuzkoa para curiosear la oferta de los más de veinte stands que se instalan. Librerías de toda la vida, sellos editoriales y escritores que autopublican sus obras aguardan el periodo estival para poder ofertar las últimas novedades. Además el 10% de descuento por cada compra, y los marcapáginas solidarios que se reparten por cada adquisición, ayudan a que el público se anime a adquirir títulos que puedan entretener.

En la presentación de la cita, el pasado jueves, Dolores Redondo calificaba a la Feria como «el lugar adecuado hacia la sensibilidad por la cultura. Leer no deja de ser un momento dulce, agradable, que nunca permite que te sientas solo». Es cierto que esta defensa tan romántica al encuentro literario es una extensible a todo el año, pero una buena lectura no deja de ser el perfecto antídoto para el aburrimiento y el perfecto aliado para las calurosas tardes de sol.

Luis Mari de Juan Irastorza Escritor «El contacto con los lectores solo lo permiten las ferias»

Viene a la Feria a hablar de su libro, como en su día lo hizo un malhumorado Umbral ante Milá. El ordiziarra Luis Mari de Juan Irastorza dice que su faceta de escritor es «puramente vocacional. Así es como mejor se escribe en mi opinión. Sin ningún tipo de presión ni riesgo alguno. A tu ritmo y sin prisa. Así es como mejor salen las cosas», asegura. Nada más abrir, ha colocado sus ejemplares y los ha puesto a disposición de los lectores. 'Soledad' –también en euskera, 'Bakardadea'– es su nueva novela.

La describe como «una bonita aventura», familiar, «las aventuras y desventuras de hijos, padres y nietos. Una familia que viaja a lo largo del tiempo y que describe los hallazgos y descubrimientos cuando ya se ven en el destino final». El autor dice que «los que nos dedicamos a esto tenemos que aprovechar estas oportunidades para estar en contacto directo con los lectores. Algo que el comprador no puede hacer si va a la librería. Es una experiencia, un añadido que, sin duda, hay que aprovechar», dice mientras rubrica su firma en uno de los ejemplares que está a punto de vender. El detalle de llevártelo firmado y el contacto directo con el creador de la obra son los algunos de los distintivos de las ferias literarias.

Sergio Cruces Lector «He venido por casualidad, me dejaré llevar si veo algo»

Sin ninguna pretensión, dice haberse encontrado con la veintena de puestos por «pura casualidad». Sergio Cruces está pasando unos días en Donostia con unos amigos. Es la primera vez que se deja ver por Gipuzkoa y dice «estar fascinado por el color y el ambiente de la ciudad». Por supuesto, porque de libros va el asunto, se ha traído en la maleta un volumen cuyo título no recuerda. «Era uno de matemáticas. Me apasionan y me pareció tan entretenido cómo de un tema tan denso podía contarse tan bien. Es una de mis últimas lecturas y una de las recomendaciones que haré si alguien me lo pide», cuenta.

No promete llevarse nada, «mi intención era darme una vuelta, me suele gustar mirar libros, pero he de reconocer que todo lo que compro es por internet. Me da pena, pero priorizo la comodidad ante todo», revela. Se decanta por los cómicos como lecturas predilectas. De hecho, accede a posar con uno de ellos cuando este periódico le pide una instantánea.

Daniele Amalfitano Editor «Los libros siempre son unos muy buenos regalos»

La idea del libro como regalo define el particular y única editorial de Daniele Amalfitano. El nombre que escogió para bautizar su labor es bastante intuitivo: El mundo de los minilibros, que destaca por haber adaptado un gran número de títulos al pequeño formato. A la Feria de Donostia ha traído algunos de los ineludibles de la historia de la literatura: 'El principito', 'El retrato de Dorian Grey', 'La señora Dalloway' o 'La guerra de los mundos'. «La idea con la que empezamos es que cada cliente escogiese como regalo, generalmente a otra persona, aunque también puede ser para uno mismo, su clásico u obra favorita para poder guardarla en pequeño formato.

Una forma de que tu título ideal permanezca siempre contigo», explica el editor de esta pequeña factoría con la que recorre muchas ferias. Ahora recae en Donostia, «un destino más que habitual y con gran apego a la lectura», añade. Recomienda a un clásico de la literatura social italiana:Erri De Luca. «De toda su obra me quedo con 'Imposible', una obra que, desde El mundo de los minilbros, nos encantaría editar y poder tenerlo en otro formato».

Amaia Zabala Aficionada «Me gustaría leer muchos más libros de los que leo»

Basta con hacer un plano general a la Plaza Gipuzkoa para comprobar que el público joven no se pasea demasiado por las ferias. Afortunadamente, el índice de lectura asegura que cada vez más jóvenes se dejan llevar por los libros. La literatura infantil sigue siendo una de las primeras en la lista de ventas y los jóvenes leen cada vez más, todo tipo de estilos. Amaia Zabala es una de esas jóvenes que, aunque reconoce «me gustaría leer mucho más de lo que leo, los libros son una gran tentación».

Le gusta mucho las distopia –representaciones ficticias de sociedades futuras–, y se decanta por es una representación ficticia de una sociedad futuras. Escoge como lectura favorita lo nuevo de la popular saga de 'Los juegos del hambre', 'Amanacer en la cosecha'. En el caso de tenerse que quedar con una autora en concreto, escoge toda la bibliografía en inglés de Collen Hoover.

Lurdes Durán Lectora Me gusta la literatura romántica y que pasen cosas»

Tiene callo y «mucha afición por los libros». Recrea gesticulando, incluso se le ilumina la mirada cuando toca describir la sala en la que solo hay libros apilados, uno encima de otro. «Antes era del Círculo de Lectores, voy todos los días a la Biblioteca Municipal y siempre encuentro alguno que no he leído. La lectura es un descubrimiento tras otro y para mí una de mis mayores aficiones», declara.

La literatura romántica y toda la obra de Rosamunde Pilcher son sus preferencias. «Antes leía mucho a Vázquez Figueroa y de él me quedo con 'Manaos', y todo lo que reivindicaba en ese libro». Durán dice ser «capaz de leer todo tipo de libros», aunque «a medida que pasa el tiempo cada vez soy más exigente. Me gusta que los libros tengan 'vidilla', que pasen cosas, si no me aburro enseguida».

Iñaki Astorikia Librero «El thriller y Pilar Eyre se están vendiendo muy bien»

Entre cliente y cliente, asegura que «la novela sigue siendo lo más vendido, siempre, ya sea en tiendas, ferias o librerías. Y mucha literatura infantil, más que juvenil». Astorkia regresa a Donostia un verano más para ofrecer títulos que entretengan a cualquiera que se quiera acercar a por una lectura.

«El misterio se sigue vendiendo muy bien. Oruña, Dueñas, Ibon Martín... y uno de los que más éxito está teniendo es el último de Pilar Eyre, 'Señoras bien'», dice mientras muestra el volumen. «Está muy bien escrito, me gusta mucho Eyre. De hecho, este me lo he comprado para mi, aunque reconozco que es algo muy personal. No es una lectura para todos los públicos», admite.