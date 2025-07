Habitar el mundo a través de la poesía: el universo literario de Kepa Murua

Más de dos décadas dedicadas a la literatura y una bibliografía que abarca poesía, ensayo y novela. Una escritura incansable y un trasiego de publicaciones ... definen la vida y obra de Kepa Murua (Zarautz, 1962), cuyo último lanzamiento es 'Libro de las estaciones' (Libros del Mississippi, 2025), una mezcla de biografía literaria que navega al ritmo sonoro y estético de 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi: «Antes de escribirlo, dibujé el esqueleto de la obra. Hice una introducción para ilustrar el panorama. A cada estación le puse un color, un estado de ánimo que fueron desarrollándose», explica el autor.

En las más de 180 páginas, Murua va trabajando los aforismos y pensamientos, va desnudándose y compartiendo vivencias. «He querido reivindicar el amor y la mirada propia, a través de cada estación que tiene su propio clima. El invierno nos lleva al cobijo; el otoño a la nostalgia. El verano es fiesta, amor, cuerpo y deseo; y la primavera una abertura de sensaciones». Ese es el esquema de lo nuevo del escritor de Zarautz, pero que desde hace años vive en Vitoria.

A la publicación de este ensayo se suman sus últimos lanzamientos: un libro de poemas con Don Celini, el poeta americano; la novela 'Señor Baxter, unas líneas' y ' Orfandad', otro poemario. «Mucha gente se sorprende porque publico mucho o muy rápido, pero es que estos libros ya estaban en la editorial. Es su decisión y son sus propios ritmos», revela el escritor que procura que, entre título y título, haya «un margen para que no sean iguales, tampoco en género».

Mirada editorial

igue teniendo un público fiel, confía en sus lectores y recibe «un muy buen 'feedback' de todas sus obras». Murua se declara «un autor no activo en redes sociales», pero su curiosidad hace que «siga de cerca cómo a través de los nuevos altavoces jóvenes escritores se abren camino y llegan incluso a poder publicar libros». El zarauztarra se declara «precursor» de la simbiosis de literatura y tecnología, porque «en su día di los primeros pasos en internet creando una página web, una revista digital, abriéndome paso en redes sociales....», recuerda.

Sobre la actualidad reconoce que «no me dan miedo las novedades. Esto no es más que una necesidad vital y un espacio que nosotros no teníamos, aunque es verdad que esto permite a cualquiera poder escribir y se echa en falta la figura del editor, alguien con autoridad que diga algo sobre tu obra», reivindica.

Título: 'Libro de las estaciones'

Autor: Kepa Murua.

Editorial: Libros del Mississippi.

Páginas: 184 págs.

Precio: 22 euros.

Kepa Murua fue editor antes que autor. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y en 1996 fundó la editorial Bassarai, en activo hasta su adiós en 2011. «Mi pasado como editor me ha permitido aprender a ser más creativo, a tener mucha más soltura literariamente hablando», cuenta sobre, quizás, la faceta más industrial y numérica de la escritura. «Aprendes a manejar los tiempos, a saber que hay proyectos que salen y otros que no. Todo eso te lo da una mirada editorial desde la que ves, más objetivamente, el mundo del libro», reconoce Murua.

Empezó muy joven a escribir, «manteniendo siempre la ilusión», pero fue su labor en la edición la que le hizo «poner los pies en la tierra y es verdad que he mantenido esa eterna lucha entre literatura y dinero eternamente, cosa que se refleja en prácticamente todas mis publicaciones», recuerda el polifacético escritor acerca de sus primeros pasos en la literatura.

Obras inéditas

Murua hace de la poesía «un desahogo», sin embargo, confiesa que «cada vez hablo menos de mí. Con el paso de los años he aprendido a escuchar, a estar más tranquilo y a disfrutar de las pequeñas cosas y de la contemplación de la vida», explica el autor de 'Abstemio de Honores', 'Cardiolemas' o 'Cavando la tierra con tus sueños'.

Su creatividad ininterrumpida le impide poder dejar aparcada la escritura. «Curiosamente, ahora estoy más quieto que antes, pero mucho más vivo y libre que cuando intentaba cambiar el mundo», reflexiona mientras continúa ideando. Pese a los cambiantes ritmos editoriales, se aventura a desvelar que su próxima obra «es una novela, extensa. Se llama 'El escuchador'. Un proyecto muy ambicioso de más de 1.400 páginas». Una novela que verá la luz próximamente junto a «varios inéditos pendientes de publicar». Su intención es seguir sumando títulos a su abundante bibliografía, no para ocupar espacio, sino para dejar huella a su manera silenciosa, libre y vital.