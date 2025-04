«Más que una guerra, en Gaza estamos viviendo una venganza en toda regla»

El auditorio del Aquarium de San Sebastián se quedó pequeño este miércoles para acoger a todos los asistentes que querían escuchar a Mikel Ayestaran, corresponsal ... de El Diario Vasco en Oriente Medio durante dos décadas, presentar su último libro 'Historias de Gaza. La vida entre guerras'. Una larga cola se extendió hasta practicamente el muelle, dejando a muchas personas fuera. Mitxel Ezquiaga, periodista de DV y presentador del acto, bromeó con que para su próximo libro, Ayestaran deberá usar el estadio de Anoeta. La charla, en la que el reportero Carlos Zurutuza actuó de entrevistador, se convirtió en un espacio de reflexión sobre la Franja deGaza, un territorio que, según Ayestaran, «ya no existe como era antes de octubre de 2023».

'Historias de Gaza. La vida entre guerras' no es un relato centrado en la última ofensiva israelí, desencadenada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, sino un recorrido histórico, periodístico y personal por la Franja. Ayestaran ha querido evitar que ese día «fagocitara una historia rica en matices». Su obra es un retrato de un enclave palestino que, pese a décadas de bloqueo y conflictos, «albergaba vida y cultura». «El problema de Gaza es que, por mucho que lo contemos en todos los formatos posibles, hasta que no estás dentro es imposible que te hagas una idea», afirmó el periodista. Para ilustrar esa realidad, la charla comenzó con el molesto zumbido de un dron, un sonido que en Gaza suena las 24 horas del día, con la diferencia de que en Donostia «sabemos que no nos va a matar».

«El problema de Gaza es que, hasta que no estás dentro, es imposible que te hagas una idea»

Ayestaran no eludió el análisis político sobre la situación actual en la zona. «Más que una guerra, estamos viviendo una venganza en toda regla». Sostuvo que Benjamin Netanyahu «quería pasar a la historia como el primer ministro israelí con más años en el poder», pero ahora será recordado por este episodio: «Desde entonces, intenta borrarlo al precio que sea». Comparó la situación con otros líderes autoritarios: «Netanyahu, como Trump o Putin, representa un modelo de poder que prioriza la supervivencia política sobre cualquier otra cosa». Y añadió: «A Israel le vino bien en su momento que surgiera Hamás, la división entre palestinos era un caramelo para ellos. El odio entre facciones palestinas es más fuerte que el odio hacia Israel».

Ampliar La charla generó una gran expectación y el auditorio del Aquarium se quedó pequeño para acoger a todo el mundo.

Kayed, sus «ojos» en la Franja

Uno de los pilares del libro es Kayed Hamd, el fixer (guía y traductor) de Ayestaran en Gaza. «Es mucho más que un colaborador; se ha convertido en mis ojos, porque a los periodistas no nos dejan entrar y están asesinando a nuestros colegas en la Franja», explicó. Kayed, hijo de refugiados de 1948, creció en un campo, fue detenido durante la Primera Intifada y quedó atrapado en Gaza por trabas burocráticas. «Mi primer mensaje cada mañana es para él, para saber si sigue vivo», confesó Ayestaran. Desde febrero de 2024, Kayed le envía fotos del plato que comen en su casa, una serie en Instagram para denunciar el hambre como arma de guerra: «Gaza está cercada como en un asedio medieval».

También explicó la diferencia entre el libro y sus artículos, ya que «siempre llevo una libreta 'informativa' y otra 'literaria'» y aseguró que en este último trabajo «uso la primera persona para crear puentes. Mi familia ha vivido esto conmigo: mi mujer operó heridos en Gaza, mi hija nació el día de un alto el fuego en 2008. Me lo paso muy bien escribiendo, y creo que eso se transmite al lector».

Con 'Historias de Gaza', Ayestaran ha «querido humanizar la franja, ya que la gente los animaliza». «Gaza ha sido un puerto clave del Mediterráneo y puerta al desierto. Pasaron egipcios, romanos, cruzados... Hasta el Che Guevara y Napoleón estuvieron aquí», recordó Ayestaran.

Pero también hay segregación interna: «Hay gazatíes con solera y refugiados; no es normal que se casen entre ellos». Y aunque en el pasado hubo hoteles donde se hospedaban artistas árabes, hoy la vida cultural está sofocada: «Hamás prohibió hasta la cerveza sin alcohol».

Ampliar Ayestaran firma ejemplares de su nuevo libro.

«Es un genocidio televisado»

Ayestaran no ahorró críticas a la doble moral internacional: «En Ucrania hay sanciones contra Rusia, pero la ocupación israelí desde 1967 no genera acciones. Los soldados israelíes pueden tomarse una cerveza en Emiratos Árabes en su permiso». Se mostró además frustrado por la inacción política: «Llevo 1.200 artículos sobre Palestina. ¿Para qué sirve si vemos este horror y no se mueve un dedo?». Y advirtió sobre el plan de Netanyahu y Trump: «Quieren vaciar Gaza como en 1948, trasladar a los palestinos a campos de refugiados en el Sinaí y convertir la Franja en una Riviera turística».

«Netanyahu y Trump quieren trasladar a los palestinos a campos de refugiados en el Sinaí y convertir la Franja en una Riviera turística»

Como corresponsal, Ayestaran ha cubierto tres grandes ofensivas israelíes sobre Gaza, pero esta vez las reglas cambiaron: «Hamás tiró la primera piedra, e Israel respondió con una ferocidad sin precedentes». Relató también cómo accedía a los líderes de Hamás: «Son más accesibles en tiempo de entreguerras. Tienen oficinas en Doha y Estambul. Una vez quisieron comprarme la cámara porque creían que estaba 'limpia' de espionaje israelí». También visitó cárceles llenas de disidentes y acusados de colaboración con Israel, así como los túneles pero nunca imaginó la infraestructura militar oculta bajo la Franja.

El periodista de Beasain escribió este libro para que Gaza no caiga en el olvido: «La Franja que conocí ya no existe. Quieren que nos olvidemos, pero quiero que la gente siga hablando. Si no cambio la realidad, al menos que nadie diga que no lo sabía». Se declara realista, «la solución de dos estados es un fantasma», y con este trabajo pretende aportar su granito de arena pese ser pesimista respecto al futuro: «Libros como este son semillas. Gaza lleva resistiendo 3.000 años, es como la aldea gala de Astérix, pero ahora está más cerca del plan de Trump que de la libertad».