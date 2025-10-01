Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ilustración de la portada de 'La gente', de Felipe Benítez Reyes. Fundación José Manuel Lara

Felipe Benítez Reyes

Escritor
«Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»

El autor presenta 'La gente', una novela coral de personajes secundarios que rondan la Guerra Civil y la posguerra en un pueblo

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:39

Las últimas tres décadas, el escritor Felipe Benítez Reyes tuvo un manuscrito que no podía terminar. Una obra coral, de pequeños personajes que nutren ... la trama sin que ninguno obtenga el protagonismo final. Breve, «quizás la novela más breve de que yo haya escrito. Buscando papeles, me di cuenta que tengo 30 años dándole vueltas. No de manera continua, porque eso sería preocupante y diría muy poco de mi capacidad de trabajo, pero sí de manera intermitente».

