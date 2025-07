Mike Love desembarca en el Jazzaldia con un «viaje sonoro repleto de clásicos»

Iker Elduayen San Sebastián Miércoles, 23 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con la serenidad de quien ha surfeado más de seis décadas sobre los escenarios del mundo, e iluminando con una de sus tropicales camisas hawaianas, ... Mike Love, cofundador de The Beach Boys, compareció este martes en San Telmo. A sus 84 años, el músico californiano conserva no solo una energía intacta, sino también esa luminosa sonrisa de tonos ocres que remite a la costa oeste. Esta visita, su primera a San Sebastián, la describió como «simplemente maravillosa». No tardó en remontarse a los orígenes de la banda, que coinciden con el sesenta aniversario del Jazzaldia, festival al que, tras varios intentos, por fin acude. Recordó aquellos días en los que, junto a su primo Brian Wilson, dio forma a una de las bandas más influyentes de la historia del pop.

«Tuve la suerte de cantar con Brian unas semanas antes de que falleciera. Fue un honor firmar tantos éxitos juntos», relató conmovido. Esa complicidad creativa, surgida entre armonías vocales y melodías que celebraban la juventud, el mar y la libertad, dio lugar a una discografía que aún hoy perdura y se siente viva. Más allá de la nostalgia, hay algo en las canciones de The Beach Boys que sigue pulsando y sonando a presente. Su alegría no resulta ingenua, sino resistente. «Un psicólogo de Sheffield, en Inglaterra, quiso hace dos años hacer una lista de las canciones que hacen que la gente se sienta mejor. 'Good Vibrations' salió la primera», declaró orgulloso sobre el tema que escribió en 1966 junto con Wilson. Subrayó también el valor esencial de las armonías y voces del conjunto que, en definitiva, son su marca inconfundible: «Hacen que te sientas mejor», sentenció. No es una afirmación técnica, sino espiritual, en un panorama «convulso. La armonía —musical, también humana— aparece como un acto de fe». Ese lema ha acompañado a The Beach Boys a lo largo del tiempo y de los continentes. Sus canciones han cruzado océanos, idiomas y generaciones con una facilidad asombrosa. «Es una bendición poder compartir esta música en todo el mundo. Esperamos lograrlo también aquí, en Donostia», concluyó el músico. Vitalidad y memoria A pesar del paso del tiempo, el californiano conserva una sorprendente vitalidad. La atribuye, en parte, a la meditación trascendental, práctica que incorporó a su vida en 1967 y que, según confiesa, ha sido clave para mantener el equilibrio y la claridad. «Hago mucho deporte, practico sobre todo baloncesto y llevo una vida sana, pero la meditación me da energía. Sigo disfrutando cada concierto como si fuera el primero», presume Love. Durante su encuentro con los medios, fue desplegando recuerdos como postales de una vida entre giras, estudios y encuentros en primera persona. Además de las 'buenas vibraciones', habló de 'California Girls', 'I Get Around', y especialmente de 'The Warmth of the Sun', canción cuya autoría comparte con Brian Wilson el mismo día del asesinato de John F. Kennedy. Una canción serena, de tono crepuscular, que encapsula la mezcla de pérdida y consuelo que a menudo atraviesa su repertorio. La tarde de este miércoles el Kursaal acogerá su concierto en el marco del Jazzaldia. Love promete un show «repleto de clásicos, emociones compartidas y esa energía contagiosa de la que nunca nos hemos desprendido. Siempre empezamos con 'Surfin' –también llamada 'Surfin' Song'– y de ahí vamos subiendo». En total, más de treinta canciones —muchas de ellas himnos de una época, otras quizá menos conocidas pero igual de queridas por él y su público— sonarán en su primer contacto con el público donostiarra. Y es que, para Mike Love, el escenario sigue siendo «un lugar sagrado. Cada ciudad nueva es un reencuentro. La música, un oficio; y el contacto con el público, una bendición».

