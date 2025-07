Jamie Cullum: «El concierto del Kursaal será íntimo y dinámico. Y el de la playa, una fiesta»

Mike 'in' Love, con Donostia

El cofundador de The Beach Boys ha comparecido en Donostia con la serenidad de quien lleva más de seis décadas sobre los escenarios. Es su primera visita a la ciudad, «simplemente maravillosa». Recordó los inicios del grupo junto a su primo Brian Wilson, «con el que pude cantar semanas antes de que falleciera. Fue un honor firmar éxitos conjuntos», destacó. Love siempre ha dado mucha importancia a las armonías vocales —«hacen que te sientas mejor», aseguró— y al carácter universal de sus canciones, capaces de emocionar a públicos internacionales. «Esperamos hacerlo también en Donostia. Es una bendición poder compartir esta música en todo el mundo», afirmó Love, que actuará este miércoles en el Kursaal, con una energía actual que, explicó, se debe en parte a la meditación trascendental, práctica que sigue desde 1967. Recordó con emoción temas como 'California Girls', 'I Get Around' o 'The Warmth of the Sun', escrita el día del asesinato de Kennedy. «Siempre empezamos con las canciones de surf, y de ahí vamos subiendo», dijo. Promete para su cita con el Jazzaldia una tarde repleta de clásicos, buenas vibraciones y recuerdos imborrables.