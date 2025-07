El fotógrafo Lolo Vasco revela la historia visual del Jazzaldia

Aplausos para B.B. King desde las laderas de Urgull. La icónica Cindy Lauper caminando y cantando entre las aguas de la Zurriola. Entre anécdota ... y anécdota, fotos en color y blanco y negro con los artistas más aclamados de la historia del Jazzaldia: Joe Williams, Diana Krull, Gregory Porter, Ray Charles, Celia Cruz, Patti Smith... Estas imágenes, atrapadas en el tiempo, no solo son fotografías: son fragmentos de vida, ecos de notas que ahora, después de los diferentes escenarios en los que se celebra el festival, resuenan ahora del Museo San Telmo.

Desde este viernes hasta el 28 de septiembre, el Museo San Telmo acoge la exposición 'Jazzaldia. Viaje visual', una exposición que no solo se contempla, sino que se escucha con los ojos. Comisariada por Lolo Vasco, fotógrafo oficial del certamen donostiarra desde hace muchos años, la muestra propone un recorrido líneal, que no cronológico, por los momentos más emblemáticos vividos desde 1966 hasta la edición de 2024.

Más de 200 fotografías componen este mapa visual trazado con luz y sombra, con grano y enfoque. No hay un orden cronológico, porque el jazz tampoco lo tiene: hay síncopas, rupturas, regresos, marcos clásicos, contemporáneos, color, blanco y negro. Así, el espectador se adentra en una narrativa abierta, donde lo emocional pesa tanto como lo histórico. Cada imagen es una puerta a una anécdota, una mirada cómplice entre artista y público.

Homenaje colectivo

«La exposición es un homenaje colectivo, tanto a artistas, como al jazz en sí, por supuesto al certamen, pero también a todos los compañeros de profesión», reinvindca Lolo Vasco, comisario de la muestra que reúne, en parte muchas instantáneas suyas, pero también las firmadas por compañeros como Antonio Alonso, Iñaki Aguirre, Hilario Garrudo, Pedro Párraga y el propio Vasco. A ellos se suman también las miradas de José Horna, Davit Amunarriz, Inma Casanellas, Joan Cortés, Guille García, Jokin Fernández, Iñaki Luis, Antonio Torres, Pepe Mateo y Juan G. Andrés. Juntos han construido una polifonía visual tan rica como los acordes de una big band.

El fotógrafo de Monasterio (Badajoz) ha querido recordar cómo llegó a convertirse en fotógrafo principal del certamen musical: «Llegué aquí a mi bola, independiente, y Miguel (Santos, el director del Jazzaldia) confió más en mí que yo mismo. Me ofrecí hacer fotos por mi cuenta y se me ofreció ser el fotógrafo oficial, y al principio dije que no», recuerda delante de las instantáneas en blanco y negro de grandes dimensiones que presiden la pared de la sala Laboratorio de San Telmo. Reconoce que «la selección ha sido complicada. Son tantos recuerdos... Teníamos claro que no podía ser un orden cronológico y finalmente nos decantamos por una travesía emocional», añade sobre el germen cuyo resultado ha acabado siendo una «absoluta declaración de amor al jazz».