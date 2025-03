Crítica de 'Danse Macabre': Una inauguración de muerte

Bajo el lema de la explotación en el ámbito de las artes escénicas, arranca la trigésima primera edición de dFeria con el espectáculo 'Danse Macabre' ... de Martin Zimmermann, un totum revolutum de circo, teatro físico y danza. Un Victoria Eugenia a medio aforo acogió anoche la primera función del creador suizo en esa tierra de nadie que es la víspera de la inauguración oficial de la feria.

El poder igualitario de la muerte era el tema principal de las danzas macabras tardomedievales: la Parca llamaba a personas de distinta posición social a bailar en torno a una tumba. Tomando como fuente de inspiración ese género artístico extendido en la Europa tras la peste negra, Zimmermann sitúa en un vertedero a tres personajes 'outsider', es decir, en la periferia de las normas sociales, sometidos bajo el yugo de la omnipresente muerte. El propio artista helvético interpreta a la postrera hora en una suerte de caricatura del personaje Beetlejuice del cineasta Tim Burton.

'Danse Macabre' Coreografía y dirección: Martin Zimmermann.

Intérpretes: Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Methinee Wongtrakoon, Martin Zimmermann.

Lugar: Teatro Victoria Eugenia.

Fecha 15-III-2025.

Aforo 342 personas.

Noventa minutos son 5.400 segundos viendo pasar la manecilla del reloj en una borrachera de imágenes inquietantes, que, una vez superada la sorpresa inicial, tienden a la reiteración en unos cuadros escénicos estirados hasta la extenuación. Graduado en el parisino Centre National des Arts du Cirque, Zimmermann no oculta su predilección por este arte, especialmente exhibido en las acrobacias de Methinee Wongtrakoon. En el plano dancístico, lo representado sobre las tablas se encuentra a medio camino entre poco o nada. Apenas un único momento en el que el cuarteto intenta coordinar sus movimientos en una coreografía con buscados guiños al archiconocido videoclip ochentero 'Thriller' de Michael Jackson. El resultado dividió al público entre quienes se desternillaron con la propuesta del suizo y quienes no encajaron con su particular sentido del humor.

Esta tarde, inicia su andanza oficial la nueva edición de dFeria en la que tendrán una importante presencia algunos coreógrafos y bailarines guipuzcoanos como Jone San Martín, Iker Karrera, Amaia Elizaran o Tamara Arruti, y compañías locales como Haatik Dantza u Osa + Mujika. Después de una inauguración de muerte, quedan por delante cinco días para mostrar la cosecha anual de las artes escénicas, seleccionada bajo el prisma del equipo de dFeria.