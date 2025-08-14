Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Danza

Enardecer a las masas

Iratxe de Arantzibia

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Convertir el patio de Tabakalera en una inmensa pista de baile fue el gran mérito del elenco que estrenó anoche 'Orta edo norbat dantzan_pista ... de baile', fruto de una residencia de creación otorgada por el ciclo de danza contemporánea y artes del movimiento de Quincena Musical. Cuatro mujeres empoderadas, cuya horquilla de edad oscila entre los 30 y 59 años, parten de la idea original de Idoia Zabaleta para generar su propia historia a partir del poema de Gertrude Stein 'Orta or One Dancing' (1911-1912), escrito en honor de la pionera de la 'modern dance' Isadora Duncan. Emulando la idea de repetir en bucle unos versos como ya empleara el totémico coreógrafo contemporáneo William Forsythe en 'Quintett'(1993) –el inolvidable rezo de Gavin Bryars, 'Jesus Blood Never Failed Me Yet'–, Jone San Martín, Idoia Zabaleta, Idurre Azkue y Jone Amezaga (en orden de edad) declaman constantemente la composición de Stein en su traducción en euskera. Más allá de la evocación a la pionera de la danza libre, lo realmente interesante de la propuesta es que otorga al asistente la capacidad de decidir la actitud con la que toma parte en el evento.

