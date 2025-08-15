Tabakalera Dantzan clausuró su sexta edición con 'Estudios elementales' de Jesús Rubio, un mano a mano entre el coreógrafo e intérprete madrileño y la violinista ... Luz Prado. Pocas veces la elección de un título fue tan atinada, ya que la pieza analiza los rudimentos esenciales de ambas disciplinas: similitudes y diferencias entre tocar el violín y bailar danza contemporánea. Paralelamente, ambos intérpretes van ilustrando su actividad con sus reflexiones a viva voz.

Las alocuciones del coreógrafo madrileño y de la violinista malagueña contienen un valor pedagógico interesante para las personas legas en estas materias. Todo acto de contracción lleva aparejado otro de extensión o el desplazamiento del peso corporal son lecciones tan básicas para quien ha tomado alguna vez una clase de danza como las extraídas de los cuadernos Rubio con los que los niños de los 70 y 80 mejoraban la caligrafía o agilizaban el cálculo.

Estudios elementales Creación e interpretación: Jesús Rubio Gamo (danza) y Luz Prado (violín)

Acompañamiento artístico: Elena Córdoba

Asesoría escénica: Pablo Messiez

Lugar: Prisma de Tabakalera

Fecha: 14-8-2025

Aforo: 110 personas

Jesús Rubio posee una gran conciencia corporal, lo que le permite escuchar su cuerpo y manejarlo con destreza en una danza cuya cualidad esencial es la organicidad. Según van transcurriendo los cuarenta minutos de 'Estudios elementales', el movimiento orgánico cada vez fluye más y más. De la misma manera, Luz Prado comienza su participación con pequeños ejercicios hasta que eclosiona su manera de tocar el violín.

Tres minutos de aplausos del público congregado en el prisma de Tabakalera pusieron fin a la obra y tras un breve coloquio con los participantes, concluyó el ciclo de danza contemporánea y performativa de la 86 edición de Quincena Musical.