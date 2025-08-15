Cuadernos Rubio
Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00
Tabakalera Dantzan clausuró su sexta edición con 'Estudios elementales' de Jesús Rubio, un mano a mano entre el coreógrafo e intérprete madrileño y la violinista ... Luz Prado. Pocas veces la elección de un título fue tan atinada, ya que la pieza analiza los rudimentos esenciales de ambas disciplinas: similitudes y diferencias entre tocar el violín y bailar danza contemporánea. Paralelamente, ambos intérpretes van ilustrando su actividad con sus reflexiones a viva voz.
Las alocuciones del coreógrafo madrileño y de la violinista malagueña contienen un valor pedagógico interesante para las personas legas en estas materias. Todo acto de contracción lleva aparejado otro de extensión o el desplazamiento del peso corporal son lecciones tan básicas para quien ha tomado alguna vez una clase de danza como las extraídas de los cuadernos Rubio con los que los niños de los 70 y 80 mejoraban la caligrafía o agilizaban el cálculo.
Estudios elementales
-
Creación e interpretación: Jesús Rubio Gamo (danza) y Luz Prado (violín)
-
Acompañamiento artístico: Elena Córdoba
-
Asesoría escénica: Pablo Messiez
-
Lugar: Prisma de Tabakalera
-
Fecha: 14-8-2025
-
Aforo: 110 personas
Jesús Rubio posee una gran conciencia corporal, lo que le permite escuchar su cuerpo y manejarlo con destreza en una danza cuya cualidad esencial es la organicidad. Según van transcurriendo los cuarenta minutos de 'Estudios elementales', el movimiento orgánico cada vez fluye más y más. De la misma manera, Luz Prado comienza su participación con pequeños ejercicios hasta que eclosiona su manera de tocar el violín.
Tres minutos de aplausos del público congregado en el prisma de Tabakalera pusieron fin a la obra y tras un breve coloquio con los participantes, concluyó el ciclo de danza contemporánea y performativa de la 86 edición de Quincena Musical.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.