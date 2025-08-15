Cuadernos Rubio

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Tabakalera Dantzan clausuró su sexta edición con 'Estudios elementales' de Jesús Rubio, un mano a mano entre el coreógrafo e intérprete madrileño y la violinista ... Luz Prado. Pocas veces la elección de un título fue tan atinada, ya que la pieza analiza los rudimentos esenciales de ambas disciplinas: similitudes y diferencias entre tocar el violín y bailar danza contemporánea. Paralelamente, ambos intérpretes van ilustrando su actividad con sus reflexiones a viva voz.

