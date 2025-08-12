Crítica de 'In Perspective': Ocupación dancística

Comenta Compartir

Rebasaba el termómetro los treinta grados en las calles donostiarras, cuando un pequeño grupo de personas se arremolinaba en la plaza de las Cigarreras, esperando ... el acceso al primer pase con el que arrancaba la sexta edición de Tabakalera Dantzan, a las 17.36 horas de ayer. Laida Aldaz fue la responsable de comenzar el ciclo de danza contemporánea y artes del movimiento, iniciado por Quincena Musical en los tiempos pandémicos. La artista multidisciplinar navarra presentó una adaptación de su obra 'In Perspective / Heritage', que ha desfilado ya por lugares como el Museo Oteiza, el Palacio Real de Aranjuez o el Instituto de Arquitectura de Euskadi, sito en el donostiarra Convento de Santa Teresa, entre otros.

In Perspective / Tabakalera Idea y dirección Laida Aldaz.

Interpretación Stefano Mattiello, Clarissa Costagliola, Manon Jacquelin, Maider González, Sergio Navarro, Aimar Odriozola, Nagore Tamayo, Carla Escamilla, Saioa Iraizoz, Natalia Belén, Amaia Martínez e Iván Montero.

Música en directo Juanma Urriza.

Lugar Tabakalera.

Fecha 11-8-2025.

Pase 17.30 horas.

Aforo 45 personas. La performance está concebida como un 'site specific' -propuesta pensada para interactuar con un lugar específico-, y de ahí que su esencia consista en ocupar con danza los diferentes recovecos del mastodóntico edificio de Tabakalera. Con una duración de 55 minutos, doce bailarines realizan un tour guiado, que empieza en las escaleras principales y finaliza en la puerta de acceso a la plaza del centro, llegando a coronar la tercera planta. En su media docena de escenas, la propuesta se caracteriza por la repetición de unos patrones de movimiento, basados en los juegos de peso, contacto de cuerpos y 'lifts' o levantamientos del bailarín. Esta tarde, turno de LaCerda y Melania Olcina en la segunda jornada de Tabakalera Dantzan.

