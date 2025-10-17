Crítica de 'Bezperan': El duelo de las abejas

Nacido con la vocación de impulsar las creaciones actuales de danza surgidas a partir de la tradición, el festival Iturritik inauguró anoche su cuarta edición ... en el Victoria Eugenia con 'Bezperan', último estreno de Bilaka Kolektiboa. Con una trayectoria de una década, esta producción es fruto del encuentro artístico entre el grupo bayonés y el director Daniel San Pedro.

Bezperan Interpreta Bilaka Kolektiboa.

Dirección de escena Daniel San Pedro.

Coreografía Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga y Oihan Indart.

Música Xabi Etcheverry.

Lugar Teatro Victoria Eugenia.

Fecha 16-10-2025.

Aforo 422 personas.

El punto de partida de la pieza es una antigua tradición vasca según la cual cuando se producía el óbito de un miembro de la familia del caserío había que comunicar la noticia del deceso a las abejas en primer lugar. De esta manera, los insectos se quedaban tranquilos, permanecían en la colmena y seguían produciendo cera, tan necesaria para las 'argizaiolas' de los ritos fúnebres. Precisamente por ello, comienza 'Bezperan' con un velatorio en época invernal y a partir de ahí, la naturaleza se despierta de su letargo.

El resultado es un programa de folclore vasco compuesto por cuatro extractos coreográficos de 'zinta-dantza', 'makil-dantzak', 'Dantzari dantza' y 'Erregelak' de la merindad de Durango y varios collages de bailes a lo suelto con sus correspondientes jotas y fandangos, libremente interpretados al modo de una romería festiva y con el aliciente adicional de la música en directo. 'Bezperan' llega a su clímax con el fatídico desenlace tras la danza de cintas, muy aplaudida al igual que el baile de palos. Un Victoria Eugenia a medio aforo gratificó con una salva de cuatro minutos y parte del público en pie.