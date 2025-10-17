Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Danza

Crítica de 'Bezperan': El duelo de las abejas

Iratxe de Arantzibia

Iratxe de Arantzibia

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:28

Comenta

Nacido con la vocación de impulsar las creaciones actuales de danza surgidas a partir de la tradición, el festival Iturritik inauguró anoche su cuarta edición ... en el Victoria Eugenia con 'Bezperan', último estreno de Bilaka Kolektiboa. Con una trayectoria de una década, esta producción es fruto del encuentro artístico entre el grupo bayonés y el director Daniel San Pedro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  5. 5 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  6. 6

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Bezperan': El duelo de las abejas

Crítica de &#039;Bezperan&#039;: El duelo de las abejas