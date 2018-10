En Halloween una pequeña vampira llamará a la puerta Editorial Grafito publica 'Vampi',título dedicado al público infantil | ÓSCAR GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 08:55

All Hallow´s Eve; podría traducirse como víspera de todos los Santos. Y, jugando con su sonoridad, el origen anglosajón de la palabra Halloween. Será la semana que viene, el miércoles, rememorando cuando, en Irlanda, se celebraba una fiesta conocida como Samhain (pronúnciese 'show-in'), en el solsticio de otoño.

Una celebración teñida de temores, pues en tal noche los fantasmas de los muertos vagaban entre los vivos y, para protegerse de los mismos, se tallaban verduras que, utilizadas a modo de candelas, alejaban a los malos espíritus. Al fin, generaciones más tarde, los hijos de los hijos de aquellos irlandeses emigraron a Estados Unidos donde las calabazas sustituyeron a los demás productos de la huerta. Más fáciles de vaciar, más grandes, más divertidas. Y la leyenda, el origen de Halloween continúa pero, probablemente, a determinada niña, vampira, hija del Conde Drácula, le dé igual.

Vampi es, además, hija de otro padre, hija de guionista y dibujante, con ya muchos litros de tinta, unos cuantos utilizados para pintar sangre, a sus espaldas. José Fonollosa, en páramos mortales desde 1975, en aquellos pertenecientes a Vinaròs, Castellón. Como tantos otros, con recuerdos de infancia inevitablemente vinculados a los comics, a esa pasión que ya no abandona al alma poseída. Vinculado desde los veinticinco años con el género infantil, publica desde entonces en la revista valencia 'Camacuc', 'Trastades a l'Olimp', 'Hotel Monster' y, precisamente, 'Vampi'. En 2006 se produce el salto al público nacional con 'Billy Bob', humor de personajes antropomórficos aunque habrá que esperar a 2010, momento de su gran éxito internacional, basado en algo tan sencillo y, por ende, tan complejo, como narrar andanzas compartidas con gatos. El favor del público se resume en ocho libros traducidos a cinco idiomas, previos a trabajos humorísticos centrados en series como 'Parodias de tronos', 'Go!' o 'Las hadas ya no existen'.

El humor, en definitiva, casi siempre como modus operandi. Títulos como 'Los Vengatas', 'Los otros superhéroes', 'Mordiscos', 'Sex o no sex', dan prueban de ello. Hoy, en cierta medida, se cierra un círculo. La pequeña Vampi reúne sus historias en un álbum de la editorial Grafito, y, mientras cae Halloween, merece atención.

Cómic y público

Siempre ha existido el cómic dedicado al público infantil, pero con la desaparición progresiva de las revistas dedicadas a dichos lectores como 'TBO', 'Pulgarcito', 'El DDT'... el género fue relegándose a los álbumes de los personajes más famosos. Otros muchos se han perdido ya en el recuerdo y, es por eso, que 'Vampi' se aplaude desde la puesta en valor del trabajo de Follonosa. Actual, desenfadado y de calidad.

La protagonista de las páginas, una niña con un inmenso amor hacia la lectura, en proporción directa al tamaño de su imaginación, necesariamente se hace querer; sus travesuras adquieren un tono magnífico en buena medida gracias al elenco de personajes secundarios que la rodean. Desde su padre, un conde agobiado por la carga de trabajo que arrastra cada noche y que solo ansía llegar al hogar para relajarse, al mayordomo, más víctima que otra cosa. En medio, un colegio con alumnos peculiares, entre los cuales se hallan sus amigos. Y el tipo de humor, impecable para el público más sensible. Ni un instante de mal gusto, y con un lenguaje que Fonollosa maneja con gran destreza, ora lleno de suaves ironías, ora con un diálogo final que redondea lo ocurrido en cada historia. Muchas de ellas, de una sola página, concebidas para el disfrute sencillo, y dibujadas con mucho talento.

De nuevo, hay que apostar por la lectura, que se inicie desde la niñez. El cómic es una espléndida vía para conseguirlo y, propuestas como 'Vampi', la forma de aumentar las posibilidades de que suceda.