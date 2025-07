«Lo que hago con mis números de magia no es engañar, es compartir ilusiones»

Fascinado al ver trabajar a carpinteros o herreros cuando era niño, el castellonense Fran Cobells, conocido artísticamente como Mago Orbit, aplicó aquella afición a la ... creación de números de magia de gran formato. Con 'Acero 2.0' presenta en el Victoria Eugenia desde hoy hasta el domingo un espectáculo para adultos y niños que contiene referencias clásicas de magia, además de utilizar humor y hacer partícipe al público.

- ¿Qué tipo de mago es?

-Un mago que se mueve en el terreno de las grandes ilusiones. Mi show tiene mucho humor y participación del público. Lo que propongo es un espectáculo muy visual, con luces, fuego, chispas… Un formato tipo Las Vegas, muy dinámico y espectacular. Pero, sobre todo, lo que lo hace especial es que es muy participativo. Mucha gente del público sube al escenario y forma parte de los efectos mágicos.

- ¿Cómo es la participación del público?

-Suben conmigo al escenario y me ayudan a corroborar que lo que sucede es completamente imposible. Son testigos y protagonistas de los efectos. Se lo pasan muy bien y yo disfruto mucho viendo cómo viven ese momento único. Esa participación convierte el espectáculo en algo compartido, no solo en algo que se mira desde la butaca.

- ¿Qué tipo de números hace?

-Números clásicos, como la ilusión en la que parto a una persona por la mitad. También hay apariciones y desapariciones, y otros efectos de gran escala. Van a ver muchas sorpresas.

- Lo anuncia como un show para todas las edades.

-Quise crear no solo un espectáculo de magia, sino uno que fuera completo. Para quienes no son fans de la magia están las luces, el fuego, el humo… Para quienes prefieren el humor, tengo esos números participativos que hemos comentado, donde el público se ríe. Los niños alucinan con lo visual, los adultos se sorprenden con los efectos imposibles y los adolescentes conectan con el humor y las situaciones.Es una propuesta para todos.

Los datos Lugar: Teatro Victoria Eugenia.

Fechas y horas: Desde hoy hasta el domingo. A las 20.00 horas.

Precios 32, 26 y 20 euros.

- Algunos magos compran números a otros colegas, pero usted se los fabrica todos.

-Antes de dedicarme totalmente a la magia me encantaba la carpintería. Desde pequeño pasaba horas en el taller del pueblo viendo a los carpinteros y herreros fabricar todo tipo de cosas. Me fascinaba. Luego descubrí la magia y supe que quería dedicarme a eso. Crear ilusiones de gran formato es algo que me apasiona, disfruto mucho al fabricarlas. Cuando las veo en el escenario recuerdo las noches hasta las dos de la madrugada en el taller, afinándolas, probándolas. Es muy emocionante.

- ¿Lo del pelo azul es una forma de presentarse, un guiño artístico?

-Llevo diez años con el pelo azul. Se ha convertido en una seña de identidad. Mucha gente no recuerda mi nombre, pero sí se acuerdan del mago del pelo azul. Es mi forma de presentarme y de que el público me identifique.

- ¿Es mi sensación o cada vez hay más magos de gira con sus montajes?

- La magia está en auge. Vivimos una época dorada a nivel mundial y especialmente en España, que es una auténtica cuna de la magia. Hay espectáculos increíbles, grandes producciones. Gente como el Mago Pop, que tiene su propio teatro, o el mago Yunke, están llevando la magia a otro nivel. Eso ayuda a que más personas se enamoren de este arte. La magia hoy está en grandes teatros como el Victoria Eugenia. Se ha dignificado mucho.

- ¿Al público de la magia se le 'engaña' o se deja engañar?

-Yo intento no transmitir la idea de que estoy engañando. Prefiero compartir. Que el espectador se deje llevar, que se vuelva niño por una hora y media. Aunque sabemos que no tengo poderes de verdad, podemos vivir juntos la ilusión de lo imposible. Yo no engaño, creo momentos mágicos donde todo parece posible.

- Hay números que hemos visto mil veces, pero siguen gustando.

-Esos son los clásicos, como los que se hacen con los aros o las cuerdas. Y funcionan porque son efectos que han sobrevivido al paso del tiempo y siguen emocionando.

- ¿Sus maestros?

-Juan Tamariz no sólo es un referente para mí, lo es para toda España. Tengo la suerte de ser su amigo y es un privilegio. También tengo como referente a Yunke. Cuando tenía 10 años iba a ver sus actuaciones. Ahora actúo en los mismos teatros que él. Es muy emocionante.

- En la magia se usa mucho eso de 'lo nunca visto', pero luego vas al espectáculo y...

-Hay que tener cuidado con esas frases, porque generan muchas expectativas. El público es quien tiene que valorar si lo que ha visto está a la altura. Para mí es una responsabilidad. Ensayo, me exijo mucho y trabajo cada día para ofrecer lo mejor.

- ¿Qué número le gustaría mucho crear ?

-Tengo muchos bocetos, dibujos y proyectos en marcha. Me imagino desapareciendo del escenario y aparecer volando por el teatro. Son ideas que aún estoy desarrollando en mi taller en Castellón. Con la ayuda de un gran equipo de ingenieros, diseñadores y creadores mágicos trabajamos para hacerlas realidad. Espero que pronto algunas de esas ilusiones vean la luz.

- ¿Para un mago es importante no solo en el trabajo, sino en su vida, ser imaginativo?

-Sí lo es. Hay magos muy imaginativos y otros más técnicos. Yo me considero creativa, pero lo que realmente me define es el trabajo, el ensayo, la ejecución. Me rodeo de gente con grandes ideas, y yo las llevo al escenario con precisión. Cada mago tiene su perfil, pero sí: la imaginación es clave para crear y evolucionar.