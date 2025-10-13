La guerra entre la RAE y el Cervantes se agrava en Arequipa García Montero y Muñoz Machado no firman la pipa de la paz en la fiesta del español y se citan para nuevos duelos

El presidente del Grupo de Trabajo Internacional de la Lengua Española, Carlos Chávez-Taffur, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo Francisco Hopkins, la rectora de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

¿Habría pipa de la paz o más navajeo? Expectación máxima este lunes ante la primera comparecencia conjunta tras el cruce de sables entre el máximo responsable de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Pero lo que hubo fue más greña y más distancia entre ambos. Su patente falta de sintonía se agravó, pues no hubo tregua ni tampoco una artificial cortesía entre García Montero y Muñoz Machado. Y es aunque los dos habían dicho que no hablaría de sus diferencias, lo hicieron y como.

La tensión, los garrotazos dialécticos y los improperios entre los dos lingüistas españoles resonaron de nuevo en los Andes generando un ambiente más que cargado en vísperas del comienzo, en la volcánica Arequipa, del X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) que acoge al fin Perú, un país sumido también en una profunda crisis política.

«No me pronunciaré ni ahora (en la rueda de prensa de este lunes)ni tampoco durante el congreso, sobre accidentes periférico que no tienen nada que ver con el mismo», dijo Muñoz Machado cuando le preguntaron por la diferencias y las agrias palabras cruzadas con García Montero en los días anteriores.

«Desde el Cervantes estamos aquí para colaborar con Arequipa y con Perú para que el congreso salga lo mejor posible. Las diferencias las podemos conversar mucho después en España, cuando haya acabado el Congreso», insistió en su argumento.

«Estamos muy comprometidos con el esfuerzo que ha hecho Perú y sus instituciones y yo lo que quiero es que el congreso salga bien. Ya habrá tiempo de hablar no solo sobre el director de la Real Academia, sino sobre el sucesor que se está preparando para él y que tiene mucho que ver con el comunicado que la RAE hizo el otro día» dijo Garcia Montero para estupefacción de Muñoz Machado, que se limitó a responder de forma escueta sobre tal cuestión: «ni idea». Muchas miradas buscaron entonces a Juan Luis Cebrián, otro veterano académico presente en la misma sala.

Un Perú convulso

La fiesta trienal de la lengua reúne estos días en Perú a más de 250 participantes entre académicos, escritores, filólogos e intelectuales, congregados para analizar el estado del idioma español y sus retos: claridad, mestizaje e inteligencia artificial (IA). Pero le precedió una acre 'riña de gatos' con cruce de de acusaciones entre dos de las tres instituciones que lo organizan: la RAE y el Instituto Cervantes junto a Asale, la Asociación de Academias.

También el encuentro académico se celebra marcado por la inestabilidad política de Perú, cuya presidenta hasta el pasado viernes, la impopular Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso peruano por «incapacidad moral permanente». Entonces hubo algunas protestas violentas en Lima, no en Arequipa.

Ante este panorama, el rey Felipe VI llega este miércoles a la ciudad blanca, rodeada de imponentes volcanes, para pronunciar el solemne discurso inaugural en el Teatro Municipal de Arequipa. Se supone que intervendrá también José Jerí, investido de forma exprés como presidente interino de Perú tras la destitución de Boluarte, cercada por un rosario de escándalos. Jerí, presidente del Congreso hasta la semana pasada, tiene 38 años y una escabrosa biografía, con una denuncia por violación archivada, salpicado por varios casos de corrupción y señalado por el consumo de pornografía. Es el octavo presidente peruano en una década.

«¿En qué momento se jodió el Perú?» pregunta el joven Zabalita en 'Conversación en La Catedral', la novela eterna de Mario Vargas Llosa a quien homenajea el CILE .«Quizá habría que cambiarla por '¿hasta cuándo se jodió el Perú?', bromeaba un congresista. «Solo falta que entre en erupción uno de los tres volcanes activos que rodean Arequipa», apunta otro aludiendo a los imponentes cerros de fuego del Chachani, Pichu Pichu y Misti que cercan la ciudad natal del Premio Nobel de Literatura peruano-español.

Diferencias que vienen de lejos

La tensión y los desencuentros entre los dirigentes de las dos principales instituciones que velan por la lengua española no es nueva. Pero se puso al rojo vivo cuando el director del Cervantes, Luis García Montero, afirmó que «la RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho de abogados para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias». La RAE respondió en un duro comunicado con su «absoluta repulsa» por esas «incomprensibles, desafortunadas e inoportunas y ofensivas» manifestaciones, consideradas una «agresión» hacia Muñoz Machado.

La relación entre García Montero y Muñoz Machado, y por ende entre el Ministerio de Exteriores, que financia el Instituto Cervantes -el 43% de sus fondos son propios y el resto llega vía Presupuestos del Estado- y la RAE un ente autónomo, aunque con un 80% de financiación estatal- nunca han sido cordiales. Ya se vio en el CILE celebrado en Córdoba (Argentina) en 2019 y en el de Cádiz de 2023, tras la cancelación del previsto para en Arequipa en 2021 debido a la crítica situación política del país andino. Muñoz Machado reconoció en Cádiz que hubo «momentos de tensión» y «fricciones», que achacó a «determinadas formas de ser» antes que a las propias instituciones.