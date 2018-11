Una familia amenazada en una casa solitaria clausura la 29 edición de la Semana de Cine de Terror Patri de Blas, Jorge Madejón y Álvaro Corcín, en la muestra. / JOSE USOZ La exposición de Musgo muestra las posibilidades de los juego de mesa y de rol para desarrollar la fantasía en niños y adultos RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 noviembre 2018, 07:45

Llega el momento de la entrega de premios, de apurar las últimas proyecciones y de acudir a algunas de las exposiciones que se siguen presentando en la Semana de Terror, aunque continuarán con las puertas abiertas en las próximas semanas. Pero la 29 edición terminará esta medianoche como una Cenicienta que sin embargo ya está preparando el 'look' para dentro de un año, como se cuenta aquí al lado.

La película estadounidense 'He's Out There', que no puede tener un escenario más característico del terror, una casa solitaria en el bosque donde una familia es amenazada por un psicópata, es el filme de clausura, que se proyectará en el Principal tras la entrega de premios que se celebrará a partir de las 20.00 horas. Itziar Castro, que por fin llegó ayer a San Sebastián tras su incomparecencia del martes, bien justificada como se supo luego por el disgusto que le dieron en 'Operación Triunfo', estará esta tarde en la gala de clausura. Y no solo por ser protagonista del cartel: quién sabe si le tocará algún premio porque es productora asociada del cortometraje 'Flotando'.

Pero después de la clausura oficial habrá un epílogo, con la ya tradicional sesión de reenganche que recupera uno de los títulos del festival, 'Monstrum', más los cortometrajes que resulten ganadores, para dar oportunidad a quienes no han podido verlo todo por no haber conseguido abono.

En la primera sesión, que es doble a la vieja usanza, se verá uno de los filmes más cercanos al fantástico de Eloy de la Iglesia, 'Una gota de sangre para morir amando' y otra de las películas de la sección oficial de largometrajes, 'Abrakadabra', que redondea la presencia de cine latinoamericano en esta edición.

En cuanto al palmarés oficial, hoy se darán a conocer los resultados. En la votación del público ayer continuaba ganando la película de inauguración, 'Overlord', con 7,67 puntos, pero aún quedaban por puntuar unos cuantos títulos esperados.

El Victoria Eugenia también se despide de la Semana de Terror por este año, con el Maratón de Cortos Internacionales, en versión original con subtítulos en euskera.

El reino de la magia

Pero no cesa la actividad en las numerosas exposiciones que van asociadas a la Semana. Hasta el 17 de noviembre se puede ver la correspondiente a la ya tradicional propuesta de Euskadi Fantastikoa, que ya lleva catorce años dando a conocer a los talentos cercanos, y que coordina Jorge Madejón.

En la sede de la Biblioteca Central de Alderdi Eder se expone el exitoso trabajo de Musgo, nombre artístico que surge de la asociación de los navarros Patri de Blas y Álvaro Corcín, creadores de juegos de mesa y de rol, con especial afecto a toda fantasía que tenga que ver con duendes, hadas, castillos y magia. «Desde pequeños hemos crecido con ese tipo de referencias, no entendemos la vida sin la fantasía», explican los artistas, que trabajan realmente al unísono. «A veces uno comienza una ilustración y la acaba el otro, trabajamos todo los dos juntos».

En su haber tienen obras que están teniendo considerable repercusión: 'Pequeños detectives de monstruos', un juego de rol para niños y niñas a partir de los tres años; 'Los buscaduendes', donde los participantes interpretan a unos niños que viven entre dos reinos; y 'Rising the Throne', un juego de dados y cartas en el cual los jugadores compiten por hacerse con el trono antes que el resto de los clanes.

Reconocen la influencia de Harry Potter, Tolkien y 'Juego de tronos', cómo no, pero su preocupación es demostrar que estos juegos de mesa y de rol son una buena herramienta «para que los niños aprendan a vencer sus miedos acompañados por la familia, o para tratar temas morales sobre las fronteras del bien y del mal, y fomentar la empatía». En la exposición figuran ilustraciones y bocetos que han dado lugar a todas estas obras.