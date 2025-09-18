Las direcciones de Tabakalera se suman al comunicado del Zinemaldia contra el genocidio de Gaza

Las direcciones de Elías Querejeta Zine Eskola, Etxepare Euskal Institutua, Euskadiko Filmategia y Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea se adhieren al comunicado emitido por ... el comité de dirección del Festival de San Sebastián, el pasado 5 de septiembre, en torno al genocidio de Gaza. El escrito está firmado por Carlos Muguiro y Arrate Velasco (ambos de EQZE), Irene Larraza (Etxepare), Joxean Fernández (Filmoteca) y Edurne Ormazabal (Tabakalera).

En el comunicado leído por el director del Zinemaldia José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anucita, en la presentación oficial de la próxima edición se señalaba que «el Comité de Dirección de este Festival defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También creemos necesario hacer un llamamiento genérico a favor de la democracia y alertar sobre sus fragilidades ante la abundancia de derivas autoritarias y discursos que actualmente generan espurias equiparaciones con regímenes dictatoriales. No, no es lo mismo dictadura que democracia. No, no es lo mismo respetar los derechos humanos que conculcarlos sistemáticamente. Desde el mundo de la cultura necesitamos democracia y derechos humanos para existir, para salvaguardar las libertades de nuestras sociedades.

Continuaba el comunicado explicando que «sabemos también que el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es incumplido a diario y en no pocos lugares del mundo. Pero hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino desde que Hamás perpetrara el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que, por supuesto, también condenamos. Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional. Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror. Nos invaden la rabia y el dolor ante tal injusticia.

Por último se recordaba que «decía Mark Twain que la historia no se repite pero rima. Desde el mundo del cine, de la cultura en general, siempre hemos querido aprender las lecciones de los horrores del siglo XX que el conocimiento histórico nos ha legado para que nunca más rimen terroríficamente. Es obligado pues condenar hoy la sistemática y programada conculcación de derechos humanos, el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Netanyahu. Aunque pueda parecer ingenuo, exigimos un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás y deseamos una futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino».