Joxean Fernández, Carlos Muguiro, Edurne Ormazabal y José Luis Rebordinos en una presentación del archivo documental del Zinemaldia. Lobo Altuna

Las direcciones de Tabakalera se suman al comunicado del Zinemaldia contra el genocidio de Gaza

El comité de dirección del Festival reclamaba un alto el fuego inmediato, la liberación de los secuestrados por Hamás y una futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino

Teresa Flaño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:42

Las direcciones de Elías Querejeta Zine Eskola, Etxepare Euskal Institutua, Euskadiko Filmategia y Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea se adhieren al comunicado emitido por ... el comité de dirección del Festival de San Sebastián, el pasado 5 de septiembre, en torno al genocidio de Gaza. El escrito está firmado por Carlos Muguiro y Arrate Velasco (ambos de EQZE), Irene Larraza (Etxepare), Joxean Fernández (Filmoteca) y Edurne Ormazabal (Tabakalera).

