Dantz suma ya 40 artistas para su mapa internacional de la música electrónica

Con nombres internacionales procedentes de lugares tan diversos como Turquía, Eslovenia, Argentina, Palestina y Kazajistán, y con una amplia panorámica de «lo que se está haciendo en estos momentos en electrónica en Euskal Herria», la próxima edición del festival Dantz se celebrará del 30 de agosto al 1 de septiembre en San Sebastián, lo que supone una jornada más que el año pasado.

Los músicos y discjockeys que «tienen un discurso propio» y connotaciones sociales en sus propuestas predominan en una programación que está protagonizada en un 50% por mujeres, según explicó el director de Dantz, Jokin Guridi, que ha contado con la colaboración de diversos colectivos como Larraskito, BET y I. D. que han ayudado a crear la programación con sesiones especiales con sus propuestas.

Las actuaciones que se celebrarán en Gazteszena, Tabakalera y la plaza anexa a este centro cultural, entre otros espacios, contarán con artistas como Annette Krebs, Landerground, Sara N' Donga, Orphidal, Lumière, Nathan Fake, Nidia o Eyharts, entre otros muchos. De momento se han anunciado 40 nombres, que aún irán aumentando en las próximas semanas, según destacaron ayer los organizadores.

Algunos de los nombres que participarán en esta segunda edición ya se dieron a conocer en la primera presentación hace un mes. Entre ellos estaban Deena Abdelwahed, El_Txef _A, Los Voluble, Maotik, Nathan Fake, Nazira, Rival Consoles, Sama, Territoire, Warrego Valles y Wooky. Unos como sesión de discjockey y otros con una actuación en directo, los artistas del Dantz no se limitan a la música y el sonido, también habrá creaciones audiovisuales y performances que están a caballo de varias disciplinas.

Experimental y social

El lado más experimental e inesperado lo proponen en buena parte los integrantes del colectivo bilbaíno Larraskito, que aportan dos de los nombres femeninos internacionales más destacados: la artista francesa Claire Bergerault, con una actuación «por completo acústica, que utiliza la voz y el acordeón como emisores de sonidos para intervenir en el espacio», según explicó el artista sonoro y representante del colectivo Miguel Angel García; y la alemana Annette Krebs, que «tiene mucha reputación en Berlín, donde trabaja, y muestra influencias de la música electroacústica francesa».

Otro colectivo que colabora en la programación es BET (Bergarako Elektronika Topaketa), que ofrecerá la oportunidad de conocer el trabajo de algunos creadores vascos, como Balza, «un DJ que es referente en la música electrónica de Euskal Herria», destacó el representante del colectivo Jokin Telleria, y Aitor_MU, «otro veterano discjockey de la escena de Eibar». La actuación en directo de Eyharts será un ejemplo de la fusión entre los sonidos y las imágenes.

Otros representantes de la escena vasca serán Baleaonda, Iker Selektah Meets Bassque Reggae Kultur, Rrucculla y la joven madrileña afincada en San Sebastián Sara N' Donga, que ayer contaba su reciente e intensa introducción en el mundo de los discjockey. «Yo solía ir al Dabadaba a ver las sesiones de Sofía Flaca, y hace un año me enseñaron a pinchar allí. Decidí irme a Holanda tres meses para aprender más y me he ido metiendo en el rollito del R&B, el 'lo-fi' y estoy explorando también con el jazz», explica la artista, que actuará en la plaza Nestor Basterretxea el sábado 1 de septiembre.

La música electrónica que tiene un componente social será predominante en un festival que abordará a través de sus artistas temas como las condiciones laborales contemporáneas, la situación de la mujeres árabes, el feminismo, las fronteras y la migración, los drones de vigilancia y monitorización, las comunidades LGTBIQ, el cambio climático y la codicia política.

Ya están a la venta los bonos, solo a través de internet, para distintas modalidades de disfrutar el festival, que también contará con muchas actuaciones gratuitas. El bono para el viernes costará 12 euros, y el del sábado, 18 euros. El bono para los dos días costará 26 euros. La programación para el jueves 30 de agosto se dará a conocer próximamente.