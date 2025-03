El 'cumple' del Kursaal que se cocinó en Andoain

La 'revuelta' de Broncano: bombo en escena, comida en Akelarre

Desde hace años la Gala de la Creatividad, que reúne en el Kursaal a casi 2.000 publicitarios de toda España, es presentada por David Broncano. Este año el comunicador volvió a su cita y entró en el escenario con un bombo similar al que utiliza en 'La Revuelta', su programa de Televisión Española, aunque «menos decorado». «¡Os habéis fijado que aquí me han dejado un bombo sin bandera española, y el que usamos en la tele sí la lleva!», bromeó con el público.

No fue su única broma. Como todos los años dio 'caña' a los publicitarios y a la publicidad, fiel a su estilo. Y aprovechó el fin de semana para disfrutar de Donostia acompañado de su novia, la actriz Silvia Alonso. Entre sus rutas gastronómicas no faltó una visita al Akelarre de Pedro Subijana, con quien posaron después de dar buena cuenta del menú.

Hubo más invitados en la gala del Kursaal. El músico y actor Albert Pla cantó un par de temas cargados también de 'veneno' crítico con la publicidad, con su particular estilo. Fueron los momentos de inspiración dentro de una larga ceremonia de casi cuatro horas con numerosos premios y premiados en el escenario. El c de c terminó con récord de asistencia y el gran premio para la campaña 'Find Your Summer' de Lola MullenLowe para los helados Magnum.