El cortometraje toma el poder en la resaca de Halloween T. J. Yoshizaki, Stian Hafstad e Iban del Campo departiendo con Josemi Beltrán. / LUIS MICHELENA El maratón de cortos españoles precede a la celebración nocturna de la Japan Gaua con dos largometrajes RICARDO ALDARONDO Jueves, 1 noviembre 2018, 09:21

El corto tiene un largo recorrido en la Semana de Terror, de hecho es el formato en el que se centra la función del jurado oficial, al revés de lo habitual en los festivales. Y si casi todas las sesiones en el Principal van acompañadas de uno o dos cortometrajes de la competición, el formato toma protagonismo total en sesiones como la primera de esta tarde, con el ya tradicional maratón de cortos españoles. Hace un par de días ya tuvo lugar el maratón de cortos de animación, y el formato protagoniza también la tarde de resaca de Halloween.

Para celebrar esa dedicación al cortometraje se reunieron ayer en los sótanos de la Semana tres directores que participan en la Sección Internacional de Cortometrajes y que están en las antípodas unos de otros, pero que participan con el mismo entusiasmo en los diferentes apartados del cortometraje: el vasco Iban del Campo, director de 'Espedizio handia' y su ciencia-ficción metafísica; el japonés afincado en Estados Unidos T. J. Yoshizaki con su muy disparatado 'Hot Dog'; y el noruego Stian Hafstad con el original punto de partida de 'Library of God'.

Con sus estilos dispares, los tres se mostraban encantados de estar en la Semana de Terror y enfrentarse a su peculiar público: «En Estados Unidos se sientan y están callados, no expresan nada, yo prefiero el público de aquí, que interactúa», afirmaba Yoshizaki. «A veces se vuelven un poco locos, pero me gusta que sean tan apasionados».

Su propuesta no es precisamente sensata. Y ni siquiera se puede explicar por qué: sería destripar la gracia del corto, y su esencia bizarra, como advirtió el director de la Semana, Josemi Beltrán. Los espectadores que lo vieron anoche estarán de acuerdo.

Aun así, el cineasta que en las dos últimas semanas ha recibido premios en dos festivales de Los Ángeles, el West Coast Horror Film Festival, y el de Marina del Rey, daba pistas al advertir que aunque este pueda parecer el más profesional de sus cortometrajes, lo que le importaba a él era «que fuera el más apasionado y el más bizarro, he trabajado muy duro en eso. Y todo el equipo también».

Viaje al centro del universo

Radicalmente distinta es la fórmula de Iban del Campo. Y bien que le costó encontrarla. Porque, ¿cómo podía adaptar ese relato de ciencia-ficción que su padre escribió hace cuarenta años, sin un presupuesto mayor que el de cualquier cortometraje costumbrista? «Lo leí hace tiempo y me impactó mucho, porque si ya en la infancia me impresionó el 'Viaje al centro de la tierra' de Jules Verne, este cuento es como un 'Viaje al centro del universo'», explica el cineasta de Arrasate.

Al texto de su padre unió la colección de imágenes en Super 8 filmadas por su tío, y una voz en off que puede recordar a 'La jetée' de Chris Marker para acercarse a una ciencia-ficción conceptual que también podría conectar con Tarkovski, como le han dicho varias veces. «No tuve ninguno de esos referentes, al menos conscientemente, en todo caso '2001, una odisea del espacio' de Stanley Kubrick».

También se sale de lo convencional el punto de partida del cortometraje 'Library of God', del noruego Stian Hafstead, y que viene de antaño: «Desde pequeño he sido muy curioso, y cuando les hacía preguntas a mis padres, la mitad de las veces no sabía qué contestarme. Así que pensaba que estaría bien que hubiera un libro en el que estuviera la respuesta para todo». Pero esta 'biblioteca de Dios' tiene un revés bastante disparatado. «La comedia siempre ha sido mi forma de enfrentarme al mundo, incluso ante los problemas existenciales».

No ha faltado a la cita anual el escritor Jesús Palacios, con nuevos libros que presentar: 'Eroguro' (Ed. Satori), un repaso en texto e imágenes al género japonés que «mezcla la crueldad, el sexo extremo y los fantasmas con la tradición occidental del fantástico», y en el que escribe entre otros autores Iria Barro Vale, especialista en manga; y 'Terrorvisión', (Ed. Valdemar) recopilación de relatos de Poe, Lovecraft, Daphne du Maurier y otros autores adaptados a la pantalla en la revolución del terror en el cine de los años 60.