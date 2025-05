«'Tesis' fue una sorpresa, me cambió la vida y ha hecho que yo siga haciendo cine»

Un negro fundido en blanco. Un oscuro que se fue coloreando a medida que la afición cinéfila fue ocupando sus butacas. El 'no hay entradas' ... lleva tiempo al lado del anuncio de la presencia de Alejandro Amenábar en la cita de este sábado noche. Dio las gracias por tan calurosa acogida: «Ni siquiera yo sé si hubiera venido. Lo digo por el sol», saludó a los presentes. Expectante, incluso nervioso, se dejó ver el cineasta, vestido de socorridos tonos claros, en el reencuentro con su ópera prima, proyectada a lo grande. En el casi 30 aniversario de 'Tesis', el ciclo Cine y Música de Tabakalera ha rescatado la revolucionaria película con la que un joven chileno, deseoso de hacer un nombre en la industria, acaparó todas las miradas en abril de 1996, cuando se estrenó en salas. Más bien, y pese a su éxito en taquilla, cuando en los Goya de 1997 Amenábar recogió siete de los ocho premios Goya a los que optaba, entre ellos mejor película, director novel, guion, montaje y actor revelación para Fele Martínez. «Todo fue una sorpresa, incluso la repercusión, teniendo en cuenta los pocos recursos con los que contamos», dijo el artífice de la todavía recordada cinta de terror.

«Fue la primera y, sin duda alguna, la que cambió mi vida. 'Tesis' me ha permitido seguir haciendo cine y dedicándome a esto», declaró el realizador antes de la «interesante propuesta» de volver a ver el filme mientras Edu Baos a los teclados y guitarras reinterpretaba la banda sonora de la película, compuesta por el propio Amenábar. «Hice la música porque José Luis Cuerda, el legendario director y produjo esta película, de alguna manera padrino, me propuso directamente hacer la música. Supongo que porque no había casi dinero», contó minutos antes de que Ana Torrent –Ángela en el filme– y sus ojos se pusiesen manos a la obra con la tesis sobre violencia audiovisual sobre la que versa el guion.

La negativa de Cuerda

Una especie de «cuenta pendiente» es lo que, durante años, ha supuesto para el cineasta la música de su primera película. «Siempre he sentido predilección por la música sinfónica y durante mucho tiempo le he dado vueltas a que las composiciones de 'Tesis' podrían servir para orquestar. De hecho, en su momento me quedé con las ganas. Lo clásico era parte de mi inspiración: simulaba la música clásica, pero nosotros trabajábamos con ritmos electrónicos», desveló Amenábar.

En un intento de rescatar dicho material, le fue con el cuento a José Luis Cuerda: «'¿Por qué no rehacemos la música de 'Tesis' para orquestar'?», preguntó Alejandro a su mentor, a quien conoció cuando este le invitó un día al rodaje de 'Amanece que no es poco' y le animó a escribir porque veía talento en él.

Esta vez, no le siguió el juego. «'Tesis' está perfecta como está», respondió Cuerda a la propuesta de Amenábar.