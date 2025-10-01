Tabakalera abre la puerta al proceso creativo de los cineastas premiados en el Zinemaldia

El cine no es solo un espectáculo visual. También es pensamiento, conversación y una forma de encuentro. Bajo esta premisa se construye el programa de ... otoño de Tabakalera, que vuelve a apostar por el ciclo 'Cine hablado', una serie de sesiones abiertas al público donde destacados nombres del cine vasco comparten el proceso creativo de sus películas más recientes, muchas de ellas reconocidas en la última edición del Zinemaldia.

A lo largo de los próximos meses, la sala de cine del centro cultural donostiarra se convertirá en un espacio donde ver, pero también escuchar y dialogar. Un acceso directo a que el cine vasco contemporáneo se desahogue a través de cinco sesiones principales, además de actividades paralelas vinculadas al arte y a la creación audiovisual.

Participarán Sara Fantova, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, Asier Altuna, Paul Urkijo e Irati Gorostidi, cineastas fuertemente ligados al territorio y también al Festival, donde sus últimas obras han recibido premios tanto del jurado como de la crítica.

La primera cita será el siguiente jueve.s 9 de octubre, con la proyección de 'Jone, batzuetan', ópera prima de Sara Fantova, galardonada con el Premio EITB Egile Berriak. Ambientada en el Bilbao actual, la película relata el despertar emocional de una joven durante la Semana Grande, mientras cuida a su padre enfermo. Tras la proyección, la directora compartirá con el público cómo fue construir esta historia íntima y generacional.

Cineastas vascos

El 16 de octubre será el turno de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, los Moriarti, que presentarán 'Maspalomas', de la Sección Oficial de esta 73 edición, que ha acabado siendo premiada con el Sebastiane y la Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista para José Ramón Soroiz. La cinta retrata, con delicadeza, la historia de un hombre homosexual de 76 años que, al ingresar en una residencia, se ve obligado a 'volver al armario'. Una mirada conmovedora sobre la identidad, la vejez y la libertad personal.

Les seguirá, el 23 de octubre, Asier Altuna con la presentación de 'Karmele', su nuevo largometraje basado en la novela de Kirmen Uribe 'Elkarrekin esnatzeko ordua'. Premiada con el Zinemira, la película traza una saga familiar atravesada por la guerra civil, el exilio y las heridas aún abiertas del pasado reciente.

En noviembre, el ciclo se adentra en territorios fantásticos con la presencia de Paul Urkijo, que el 29 de noviembre desvelará el proceso detrás de 'Gaua', ambientada en el siglo XVII y poblada por criaturas, mitos y tensiones históricas. El filme se estrenará en la Sección Oficial del Festival de Sitges y servirá además para inaugurar la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, el próximo 31 de octubre en el Kursaal.

Nuevas voces y formas

Una de las propuestas más personales será la de Irati Gorostidi, que presentará en diciembre su debut en el largometraje, 'Aro berria', tras recibir una mención especial del jurado en la sección New Directors del certamen. La película recupera la memoria de los movimientos alternativos que surgieron en Gipuzkoa en los años 70 y se vincula a la exposición Arcoíris 82, que puede verse estos meses en la Sala 2 de Tabakalera.

Precisamente, dentro de ese mismo marco, los días 25 y 30 de octubre, el ciclo 'Cine y arte' ampliará la mirada hacia las conexiones entre cine y creación contemporánea, con presentaciones de cineastas como Arantza Santesteban, Mirari Echávarri y Jonander Agirre, colaboradores habituales de Gorostidi. Serán sesiones donde la proyección se convierte también en diálogo, y la pantalla, en territorio de reflexión.

El ciclo forma parte de una línea de trabajo sostenida por Tabakalera desde hace años en colaboración con entidades como Elías Querejeta Zine Eskola y el área Z365 del Festival, con el objetivo de reforzar el vínculo entre cineastas y público. A partir de enero de 2026, el ciclo se integrará también con los 'Diálogos de cine' de Koldo Mitxelena Kulturunea.

Las entradas para todas las sesiones ya están disponibles en la web de Tabakalera, y se espera una alta participación en unos encuentros que permiten ir más allá de la pantalla: escuchar de primera mano cómo, cuándo y por qué se hace cine hoy en Euskadi.