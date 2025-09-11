Irati Gorostidi revisita en 'Arcoíris 82' una memoria que respira entre cuerpos, pantallas y testimonios del pasado

Hace tiempo, aunque parezca otro mundo, un grupo de cuerpos decidió alejarse del ruido. Buscaron el silencio del valle, el amparo de la tierra. Se ... nombraron comunidad. Se inventaron futuro. Se llamaron Arco Iris. De aquel radical intento por vivir de otra manera, en los pliegues del valle de Ulzama (Navarra), quedan ahora retazos de imágenes, palabras, gestos. Con ese material, nacido desde la intuición y el hallazgo, la cineasta Irati Gorostidi Agirretxe (Eguesibar, 1988) ha creado 'Arcoíris 82', una exposición que no se encierra en el término. Es más que una muestra. Es una invocación. Un cine que ha estallado más allá del encuadre para alojarse en el espacio, en los cuerpos que miran, y en el aliento vivo de Tabakalera, para quien esta obra ha sido creada específicamente.

Producida por el centro cultural donostiarra en colaboración con el Festival de San Sebastián, la muestra nace como una ramificación sensible del largometraje 'Aro berria', que la cineasta estrenará en la sección New Directors de esta 73 edición, siendo además una de las dos únicas películas españolas seleccionadas este año. Pero la instalación que Gorostidi ha inaugurado este jueves en la Sala de Exposiciones de Tabakalera, y que permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2026, no es una pieza complementaria ni un apéndice del filme, sino su reverso físico. Un archivo sensible que respira y se transforma ante los ojos del visitante.

La exposición se compone de dos videoinstalaciones, 'Marathon' y 'Samsara', que se proyectan de forma alterna entre múltiples pantallas repartidas por el espacio. Ambas han sido construidas a partir de materiales inéditos generados durante el proceso de filmación de 'Aro berria', su primera película de ficción. Pero su naturaleza excede la lógica del making of, porque no hay un 'detrás de cámara', sino un dentro del cuerpo. Lo que se muestra es el tránsito entre la interpretación y la vivencia, entre la ficción y la emoción real. En 'Samsara', por ejemplo, se intercalan imágenes documentales, entrevistas, fotografías del rodaje y fragmentos dramatizados donde los actores no solo encarnan personajes. También reviven, en carne propia, los ecos emocionales de esa comunidad perdida. La representación se desborda, y algo real, también frágil, incierto, verdadero, asoma como un susurro.

Proceso creativo

«Se trata de una investigación desarrollada en torno a la comunidad del Arco Iris a lo largo de los años ochenta», ha explicado la cineasta en la presentación de la muestra. Porque «ha sido un proceso largo, que ha dado pie a diferentes proyectos creativos y que culmina ahora con la película 'Aro berria'. En 'Arcoíris 82' comparto parte del material que rodamos, en su mayoría imágenes que quedaron fuera del montaje final: fragmentos más sensoriales, relacionados con los cursos que se ofrecían en la comunidad, y que atrajeron a miles de personas».

Relata la eguesibartarra que su interés «está en revisitar ese momento histórico desde la mirada de hoy, en volver sobre la Transición, pero desde una perspectiva de los ochenta en el País Vasco. Poner el foco no tanto en los discursos institucionales, sino en los impulsos que llevaron a tanta gente a vivir procesos de catarsis colectiva». Tanto el largometraje como la exposición han sido elaborados con una metodología singular, combinando archivo, testimonios y técnicas reales de trabajo grupal. El resultado: una obra coral que invoca no solo una época, sino un deseo colectivo.

'Generación Tabakalera'

La directora vasca forma parte de la llamada 'Generación Tabakalera', un grupo de artistas y cineastas que han encontrado en este ecosistema cultural no solo un lugar de producción, sino una forma de pensamiento. Su trayectoria, desde 'Pasaia bitartean' hasta 'Euritan', 'Unicornio', 'San Simón 62' o 'Contadores', evidencia una constante búsqueda de lo comunitario, de las fisuras del presente a través de las huellas del pasado. Sus dos nuevos proyectos, tanto fílmicos como expositivos, parecen cerrar una etapa de maduración artística donde el cine se funde con lo performativo, lo íntimo y lo político.

Como parte del programa que acompaña a la exposición, Tabakalera ofrecerá la filmografía completa de Gorostidi, además de sesiones de cine hablado, visitas guiadas y actividades formativas que amplían la experiencia más allá del cubo blanco. Una forma de profundizar en un proceso creativo que, tal y como ha añadido José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, «demuestra que las artes se alimentan unas a otras».

'Arcoíris 82' no es solo una exposición. Es una grieta en el tiempo. Una vibración que no pide comprensión inmediata, sino entrega. Como quien entra en una ceremonia sin palabras. Como quien escucha, por primera vez, el rumor de una vida posible.