La cineasta y artista Irati Gorostidi frente a la instalación audiovisual que preside su exposición, 'Arcoiris 82'. Félix Morquecho

Irati Gorostidi revisita en 'Arcoíris 82' una memoria que respira entre cuerpos, pantallas y testimonios del pasado

La cineasta traslada a Tabakalera el universo de su nueva película 'Aro berria' en una videoinstalación como acto de resistencia

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:51

Hace tiempo, aunque parezca otro mundo, un grupo de cuerpos decidió alejarse del ruido. Buscaron el silencio del valle, el amparo de la tierra. Se ... nombraron comunidad. Se inventaron futuro. Se llamaron Arco Iris. De aquel radical intento por vivir de otra manera, en los pliegues del valle de Ulzama (Navarra), quedan ahora retazos de imágenes, palabras, gestos. Con ese material, nacido desde la intuición y el hallazgo, la cineasta Irati Gorostidi Agirretxe (Eguesibar, 1988) ha creado 'Arcoíris 82', una exposición que no se encierra en el término. Es más que una muestra. Es una invocación. Un cine que ha estallado más allá del encuadre para alojarse en el espacio, en los cuerpos que miran, y en el aliento vivo de Tabakalera, para quien esta obra ha sido creada específicamente.

Espacios grises

