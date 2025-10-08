Ha costado, pero al final lo ha conseguido. Tres años después de su debut en el largometraje con 'La quietud en la tormenta', el director ... donostiarra Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985) vuelve a la pantalla grande con 'Singular', que se proyecta este domingo a competición en el Festival de Sitges. Se trata de un proyecto cuyo germen se remonta más de un lustro, con una trama que en su origen era de ciencia-ficción y que aún lo sigue siendo, no se sabe por cuánto tiempo. Protagonizada en estado de gracia por Patricia López Arnaiz, Javier Rey y Miguel Iriarte, la trama gira en torno al reencuentro en una casa aislada de una antigua pareja que rompió a raíz de la muerte de su hijo. Ahí irrumpe un inesperado tercer personaje del que es complicado contar más sin 'destripar' el argumento.

– 'Singular' es un proyecto que nació cuando aún se hablaba muy poco de la inteligencia artificial.

– Yo creo que arranca hace bastante más de seis años. En 2014 tenía en mente un cortometraje titulado 'Autómata' y a partir de ahí, es un proyecto que ha vivido conmigo toda mi década como treintañero. Aunque no es el trasfondo ni propiamente el tema de la película, con 'Singular' vamos a fondo con la inteligencia artificial, lo que provocó que hubiera un diálogo muy cambiante entre la realidad y el contexto. Poco antes de 2020 apareció ChatGPT y parecía que se estaban acelerando los acontecimientos que parecía que podían llevar a esa singularidad de la conciencia artificial con la que tanto soñó la ficción durante décadas.

– ¿Cree que la realidad casi llega a alcanzar lo que en 'Singular' es aún ciencia-ficción?

– Sigue siendo un proyecto de ciencia-ficción. Lo complejo fue elucubrar sobre el futuro, pero sin que se nos quedara viejo pronto. Y estoy muy orgulloso porque creo que hemos conseguido algo que no va a envejecer, sino que va a convivir con cualquier posibilidad que se dé en el futuro. Sin embargo, da miedo que ese cambio tecnológico ya está aquí y lo gracioso es que los que desempeñamos los trabajos más intelectuales vamos a ser los primeros en ser atacados por la IA, cuando siempre pensamos que primero empezaría por montar andamios.

– Aunque es una película completamente distinta a 'La quietud en la tormenta', las dos indagan en el mundo de la pareja.

– Está muy bien que vea ese paralelismo porque tengo un proyecto titulado 'Isla', que presento como el cierre de la trilogía. Y la gente me dice: «¿Qué trilogía, si sus dos primeras películas no tienen nada que ver?» Y sí tienen que ver. Sí, las dos películas exploran distintas temáticas de la condición humana a partir de la pareja. Y comparten también lo que ya no está con lo que pudo haber sido, así como una exploración del espacio deshabitado.

LA PELÍCULA «Estoy orgulloso porque creo que no va a envejecer, sino que va a convivir con cualquier posibilidad que se dé en el futuro»

– Las vidas que descartamos o que se nos descartan...

– O que se nos descartan, sí. En 'La quietud en la tormenta' eran las vidas que no nos atrevemos a seguir y en 'Singular' es la vida que inevitablemente hemos tenido que descartar y que quizás reaparezca con una nueva forma de redención.

– ¿Existe una gran tentación de aplicar las prestaciones de la inteligencia artificial al proceso del duelo y la pérdida? Parece que es algo que ya está en marcha...

– Sí, he escuchado que hay casos de gente que 'habla' con familiares fallecidos e incluso a veces tengo la tentación de capturar todo lo que pueda de mis padres o de hacerles una larga entrevista para comunicarme cuando fallezcan con algo que no serán ellos, pero que estuvo ahí.

– ¿Le tienta hacerlo?

– No es un tema que me atraviese todavía porque mis padres aún no son mayores, pero son cosas con las que vas elucubrando. Este tema no estaba en el corazón del proyecto, pese a que finalmente está ahí muy presente.

EL DUELO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL «A veces tengo la tentación de capturarlo todo de mis padres o de entrevistarles para comunicarme cuando fallezcan con algo»

– El uso de la inteligencia artificial en este ámbito tiene otra derivada, que es la de suponer que llegaremos a un punto en el que la muerte no será el final de todo.

– Esa es la gran esperanza de la humanidad desde que quiere hacer Ciencia.

– Y religión...

– La tentación de eludir la muerte a través de la Ciencia es uno de los grandes temas de la ficción, sobre todo del género, desde el propio 'Frankenstein'. Pero lo que 'Singular' propone es una defensa de la vivencia desde la condición humana, por encima de cualquier promesa tecnológica futura. Es una defensa del instante humano y en contra del cientifismo. No me gusta hablar de lo que dice la película, que es nada, pero entiendo que ese es el lugar en el que nos hemos colocado con la película. No sé de qué contexto descorazonador partimos para agarrarnos cada vez más a un cientifismo que pueda salvarnos del desastre.

– ¿Quizás porque dios ha muerto, Marx ha muerto y todas las utopías han fracasado?

– Todo ha muerto y ahora hay promesas de que la inteligencia artificial solucionará tus problemas, mejorará la planificación urbanística, parará las guerras y decidirá. Como cualquier forma de dejar de lado el humanismo y abandonarnos a la técnica está condenada al fracaso. Nosotros tenemos la responsabilidad absoluta de guiar nuestro propio destino.

– Le ha costado convencer a los productores de que se puede hacer buena ciencia-ficción española...

– Es que ha sido tan largo esto... Había mucha gente que me decía que jamás la financiaríamos y realmente ha sido muy complicado. Según el interlocutor, había que esconder en el dossier la ciencia-ficción y mostrar más el thriller o el drama. Tampoco eran promesas incumplidas porque aunque no deje de ser un thriller de suspense y con los códigos del género, el núcleo de la película son los rostros de los actores, las biografías de los personajes, sus contextos y su reencuentro. Es casi un estudio del rostro. Es una película de actores, no un thriller o una película de ciencia-ficción de principio a fin. Eso nos ha costado explicarlo.

– En última instancia, ¿es una película sobre qué significa ser humano y estar vivo?

– No lo sé, pero sí es una película afirmativa sobre si merece la pena estar vivo, sobre la experiencia tan limitada como la humana. Es una defensa de esa experiencia tan dada al error reiterado y al amar de forma imperfecta, algo que quizás alguien eche de menos en el futuro.

– 'Singular' responde que sí merece la pena esa vida imperfecta.

– Yo creo que sí, pero iré a las salas de cine a ver las caras de la gente cuando salgan.

– ¿Lo que pretende la cinta es provocar una conversación en los espectadores?

– Absolutamente. De hecho, la bajada en el número de espectadores de cine se ha detenido y puede deberse a eso: la experiencia de ver el cine con otras personas y la posibilidad de la charla posterior es una de las pocas islas de la vida antigua, de los pocos momentos en los que no estamos con la mirada en el móvil. Nuestra película propone y espera conversación.

– ¿La presentó al Zinemaldia?

– Sí y no encontró su lugar ahí. Sí lo ha hecho más tarde en el Festival de Sitges, en donde nos seleccionaron hace seis años en un programa para películas en desarrollo. Lo ganamos y fue un espaldarazo esencial para la financiación de la película. Es muy bonito volver allí.