Alberto Gastesi, el pasado lunes en Donostia. JOSÉ MARI LÓPEZ

Alberto Gastesi | Director de cine

«Quizás alguien eche de menos en el futuro la vida con errores y el amor imperfecto»

El realizador donostiarra vuelve tres años después de 'La quietud en la tormenta' con 'Singular', que se proyecta este domingo a concurso en el Festival de Sitges

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:06

Ha costado, pero al final lo ha conseguido. Tres años después de su debut en el largometraje con 'La quietud en la tormenta', el director ... donostiarra Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985) vuelve a la pantalla grande con 'Singular', que se proyecta este domingo a competición en el Festival de Sitges. Se trata de un proyecto cuyo germen se remonta más de un lustro, con una trama que en su origen era de ciencia-ficción y que aún lo sigue siendo, no se sabe por cuánto tiempo. Protagonizada en estado de gracia por Patricia López Arnaiz, Javier Rey y Miguel Iriarte, la trama gira en torno al reencuentro en una casa aislada de una antigua pareja que rompió a raíz de la muerte de su hijo. Ahí irrumpe un inesperado tercer personaje del que es complicado contar más sin 'destripar' el argumento.

