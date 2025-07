El padre tóxico y el padre ideal

Entre las grandilocuentes superproducciones del verano, dejen un huequillo para esta película que, a nada que se descuiden, les robará el corazón, acaso también alguna ... lagrimilla, y les hará salir del cine entre emocionados y reconfortados. No se queden con que el título suena raro ni con que les apetece comer palomitas. Sepan que esta emotiva joyita se llevó el premio del público en la Seminci vallisoletana... y en unos cuantos festivales más, de New Hampshire a Anchorage.

Valoración Datos Guion y dirección Tracie Laymon

Intérpretes Barbie Ferreira, John Leguizamo, French Stewart.

Fotografía John Rosario

Música Jacques Brautbar

Cine Príncipe

Duración 102 minutos

Públicos diversos se rinden ante unos personajes muy quedones, muy bien dibujados, muy de verdad. Imposible apartar la mirada de la pantalla ante ese torbellino de sentimientos a flor de piel que es Lily Trevino (una enorme Barbie Ferreira, a la que acaso vieron en la serie 'Euphoria'). Víctima de una madre ausente y un padre tóxico, Lily tira hacia adelante como puede. Su buen fondo le ayudará, como bien le dicen: «Todos estamos un poco rotos, todos tenemos traumas, pero tú lo vas a superar». Se lo dice Bob Trevino (John Leguizamo por fin haciendo de bueno), ese hombre al que Lily conoce por internet porque se llama como su padre y que sería el progenitor ideal, pero no lo es.

'Un 'like' de Bob Trevino', inspirada en la propia experiencia familiar de su guionista y realizadora, la novata Tracie Laymon, es un bonito melodrama de personajes entrañables (y otros odiosos, el padre y el jefe) con un punto bien cogido que no cae en lo caricaturesco ni en lo peliculero ni en lo lacrimógeno (aunque si es de lágrima fácil, mejor lleve pañuelo). Nos identificamos con estos personajes que sufren pero no quieren quedarse en el papel de víctimas ni perder su espíritu positivo, y disfrutamos de un drama esperanzador que plantea bajo las perseidas temas fundamentales como los duelos, las frustraciones, la ira y las familias elegidas.