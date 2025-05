«Su vida es increíble», afirma el director donostiarra Aritz Moreno cuando habla de Sandra Sánchez, la mujer a la que ha tomado prestada su ... vida para llevarla a la pantalla en 'Karateka', película protagonizada por Andrea Ros y Patrick Criado con música de Mursego. El director donostiarra habla desde Tokio con DV de un biopic pasado por el tamiz de su particular manera de hacer cine

– Después de dos películas como 'Ventajas de viajar en tren' y 'Moscas' llama la atención que se haya decantado por llevar al cine la vida de Sandra Sánchez. ¿Cómo llegó a esa historia?

– Fue un poco de carambola. Sandra es fan de unas novelas de samurais, cuyo autor es David B. Gil, que es muy amigo mío. Hace unos años presentó su última novela y Sandra estuvo presente porque también le gusta mucho. Se conocieron y hablaron. Días después David me contó lo que había hablado con ella: su vivencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y toda su experiencia vital. Al terminar le dije: 'Esto es una peli'. Tuvimos la suerte de que se sumó mucha gente, como Atresmedia, y fue más fácil sacar adelante el proyecto.

– ¿'Karateka' sigue siendo proyecto genuino con el espíritu de la productora donostiarra que creó con Leire Apellaniz, Señor y Señora?

– Sí, totalmente, el arranque es de Señor y Señora. Respecto a este proyecto han pasado cosas muy curiosas. Justo el día que estábamos cenando con Sandra, formalizando que íbamos a hacer la película, ella nos dijo que esa mañana había recibido un email de Atresmedia diciéndole que querían hacer una película con ella. Fue muy 'friki' cómo coincidió todo. Enseguida surgió la colaboración. En ningún momento hubo algún tipo de competencia, todo lo contrario. Coincidimos en que íbamos a hacer la película juntos.

– Suena extraño que se embarcara en un biopic.

– Igual no es un biopic al uso. No lo sé. Lo estamos haciendo con todo el cariño. A mí me interesa la historia, que es increíble. Es como un manga deportivo de aventuras muy cinematográfico. Lo más complicado era huir del aire documental. La apuesta es súper cinematográfica y me la tomo como una película de 'Indiana Jones'.

– Bueno, hace tiempo ya dijo que su ilusión era rodar una de 'Batman'.

– Es cierto. 'Moscas' ha sido mi 'Batman' particular.

– ¿Además del manga, también ha incluido influencias de directores que para usted son referentes, como es el caso de David Fischer?

– La veo más 'scorsesiana', obviamente salvando todas las distancias del planeta. Muchas de las películas de Scorsese son biopics, pero sin embargo son puro cine y para mí ese tipo de lenguaje ha sido una referencia. Al ser una película más grande, con la ambición de llegar al máximo público posible, Spielberg es la gran referencia. También está todo el mundo japonés, desde anime hasta directores clásicos.

– Rodar en Japón le resultará sencillo porque vive ahí.

– Es la primera vez que ruedo aquí, así que es todo un poco nuevo. Me siento cómodo con su manera de pensar, encajo bastante bien y me gusta esa rigidez que tienen. El rodaje está siendo muy especial. Vamos a grabar en las localizaciones reales por donde pasaron Sandra y su pareja y entrenador Jesús del Moral, tanto por Fujimori, cerca de Tokio, como en Tottori, donde he hecho yo casi toda la localización porque vivo muy cerca. Son sitios donde no se ha rodado antes, ni siquiera producciones locales.

– ¿Cómo reaccionó Sandra cuando le llamaron para proponerle llevar su vida a la pantalla?

– Tanto ella como Jesús se asustaron. La figura de mi amigo David ayudó porque ella le admira mucho, y que estuviera implicado les dio confianza, lo mismo que mi relación con Japón. Nos ofrecieron todo su apoyo y enseguida nos dijeron que éramos los adecuados para llevar su historia a la pantalla.

– Los documentales sobre deportistas generalmente muestran a triunfadores. Sandra, antes de imponerse en los Juegos Olímpicos de Tokio, vivió unas experiencias bastante fuertes, como tener que abandonar el deporte para cuidar a su madre enferma, marcharse a vivir a Australia… ¿En qué aspectos va a incidir más?

– Narrativamente podríamos decir que se trata de un biopic al uso. Contamos prácticamente la mitad de su vida, unos veinte años, y eso tiene cosas buenas y malas. La mala es que tengo que cubrir dos décadas en noventa minutos. Voy a intentar que en el fresco, en el retrato final, quede bien reflejado el viaje emocional. Sandra me ha dicho que está muy orgullosa de la peli porque no se limita a contar los logros, sino que se detiene bastante en las sombras, y me gustó que apoyase esa opción. Hay cosas que son difíciles y muy personales. Se trata de una persona que está en el libro Guinnes de los récords por las medallas que ha ganado y en la película solo voy a contar cinco competiciones. Su vida es increíble, se ha pasado la mitad de su vida deportiva perdiendo y sin embargo ha seguido hasta lograr cosas muy locas como ser campeona la única vez que en la que el karate ha sido olímpico.

– Andrea Ros es la actriz que encarna a la protagonista. Según tengo entendido lleva casi dos años dedicada a la película, entre la preparación, el entrenamiento…

– Es la mejor actriz que conozco y sabía perfectamente que todo lo que pedía para esta peli ella me lo podía dar y a la primera, algo fundamental para esta cinta, que es muy grande pero que se está haciendo en poco tiempo. Es un lujo absoluto. Su compromiso desde el principio ha sido total. Se ha pasado quince meses entrenando, compartiendo tiempo con Sandra y Jesús y eso le ha permitido construir el personaje desde la intimidad.

– En las escenas de karate más técnicas es Sandra quien ejerce de doble.

– Es un lujo para la película retratar y registrar el karate de la que es oficialmente la mejor de la historia.

– En bastantes momentos va a colocar a través de la Inteligencia artificial el rostro de Andrea en el cuerpo de Sandra. ¿Cómo se lleva con esta técnica?

– Todavía no me llevo. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. Es una técnica que ayuda en muchos aspectos, sobre todo en cargas de trabajo… Pero vamos a ver porque está todavía en el aire. Vamos aprendiendo según vamos haciendo.