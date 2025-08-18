José María Obregón y Gago, pionero del cine y 'donostiarra'

Los autores de 'Los orígenes del cine en Gipuzkoa y sus pioneros', Jon Letamendi y Jean-Claude Seguin reivindican a lo largo del capítulo que ... dedican a José María Obregón y Gago que hace «falta que se estudie aún más la figura de este gran precursor por su gran aportación a la expansión y difusión de las proyecciones». Los únicos datos que conocemos sobre él, y que se explican en el estudio, es que José María Obregón y Gago era vallisoletano, nacido en 1857 y que tenía casi cuarenta años cuando realizó sus primeras proyecciones en San Sebastián.

Vivió en la calle Easo y por un documento conservado y estudiado tiempo después, se sabe que solicitó en 1895 permiso para presentar un «teatro de madera» en el paseo de la Zurriola. Un reclamo que el Ayuntamiento tuvo a bien aprobar.

Él inició las proyecciones en la Alameda con el aparato de los Lumière, Suya es la cinta 'Gigantes y cabezudos' de la que todavía apenas se sabe, ni siquiera su localización. Obregón, con una vida itinerante, organizó también exhibiciones en Bilbao o Logroño. No hay ninguna imagen suya y se le pierde la pista en 1915 cuando se instala en Madrid.