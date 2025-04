Estrenos de series en Netflix, HBO, Filmin, Movistar+ y Apple TV para esta semana

Las nuevas series que llegan estos días a las diversas plataformas se intercalan con las siguientes temporadas de títulos que ya tienen su público: ' ... La casa de papel' acaba de iniciar su cuarta temporada en Netflix, y 'Siren' y 'Future Men' comienzan la tercera en HBO. Pero he aquí algunas de las que se estrenan en estos días.

La línea invisible. Todavía hay que esperar un poco, llegará el miércoles a Movistar+, pero es la serie de más alta expectación, por ver cómo el director Mariano Barroso y guionistas como Michel Gaztambide, entre otros, han acometido el relato de los primeros años de formación de ETA. Y por comprobar los resultados del rodaje al que durante muchas semanas del pasado verano pudimos asistir en San Sebastián, Deba, Irun, Zumaia, Errenteria, Bergara, Getaria... Después de haber visto en adelanto los primeros capítulos podemos apuntar que el tono es contenido, la historia busca la verosimilitud y rehuye las épicas sin descuidar las intrigas que exige la ficción, y la ambientación está bien cuidada. Y atención a ese Antonio de la Torre como Melitón Manzanas que, para empezar, y antes del tiempo de torturas, asiste a un partido de pelota con su txapela.

Auga seca. Una producción gallega que acaba de estrenar HBO. Un thriller asentado entre Vigo y Lisboa, en forma de miniserie de seis capítulos, en el que una mujer desconfía de lo que le dicen, que la muerte de su hermano se ha debido a un suicidio. Tiene la ayuda de un inspector que también está con la mosca detrás de la oreja. Dirige Toño López, que tiene en su haber otras series como 'Los Avatars' y 'Matalobos' y en el reparto están Victoria Guerra, Monti Castiñeiras, Sergio Pazos, Eva Fernández y Santi Romay.

Home Before Dark. Otra chica, muy joven, que investiga un crimen en ámbito familiar es la propuesta de Apple TV, con Brooklynn Prince (la niña de 'The Florida Project') como protagonista y Jim Sturgess como padre. Un secuestro en el pasado, un crimen en el presente y cosas turbias que aclarar en una historia basada en hechos reales.

Filmin recupera 'Turn, espías de Washington', aventura histórica ambientada en el siglo XVIII

Turn: espías de Washington. Esta producción estadounidense que hace seis años sacó el canal AMC se estrena ahora en Filmin, para dar un tono de intriga a un episodio histórico. A primera vista se da un aire a 'Outlander', pero sin fantasía y con épica aventurera, guerrera y familiar. Está basada en el libro de Alexander Rose 'Washington's Spies: The Story of America's First Spy Ring' y la sacaron adelante los creadores de 'Nikita', Craig Silverstein y Barry Josephson. El protagonista es Jamie Bell, pero aparecen otros destacados actores, como Angus MacFadyen y John Carroll Lynch.

Dead set: muerte en directo. Otro rescate de Filmin de una serie con más años, es de 2008, y cada uno decidirá si es pertinente o inoportuna. Porque habla de «una pandemia de proporciones bíblicas que se está propagando por el país». Eso sí, se echa la culpa a los zombis, que se dedican a morder e infectar a la población, excepto a los concursantes de un Gran Hermano. En su día estuvo nominada a un premio Bafta de televisión, algo es algo.

El show de Big Show. El que fue estrella de lucha libre Paul Wright, en «su reto más difícil: criar a sus tres hijas en Florida junto a su mujer». En Netflix.