Con la muerte de Verónica Echegui desaparece una actriz con una mirada única forjada desde el instinto. GORKA ESTRADA

Fallece a los 42 años Verónica Echegui, la actriz que incendió las pantallas con 'Yo soy la Juani'

La intérprete, que acudió en numerosas ocasiones al Zinemaldia, ganó un Goya como directora del cortometraje 'Tótem loba'

Iker Elduayen
Jesús Falcón

Iker Elduayen y Jesús Falcón

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Verónica Echegui no pidió permiso. Nunca lo hizo. Ni siquiera cuando vistió aquel chillón chándal amarillo de Bershka para incendiar la pantalla con 'Yo ... soy la Juani', por expresa orden de Bigas Luna. Tampoco lo hizo años después, cuando, ya convertida en actriz consagrada e incómodamente libre, exigía a gritos –sin alzar la voz– que los Goya la mirasen de frente. Finalmente, lo consiguió, aunque no como actriz, pese a sus cuatro nominaciones. En 2022, subió al escenario con los ojos enrojecidos y el pulso firme para recoger el cabezón al Mejor Cortometraje de Ficción por 'Tótem loba'. Allí besó a su pareja, Álex García, mientras, en un arranque de ternura y coraje, le espetó al presidente Pedro Sánchez que no tenía excusa para no ver su corto. Fue ovacionada. No por provocadora, sino por ser, como siempre, ferozmente ella.

