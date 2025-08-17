Crítica de 'Uno equis dos': A muerte con el Getafe

Chino' y Josu necesitan que el Getafe gane al Barcelona. No es algo totalmente descabellado. Ya ha sucedido. Por más que un lejano 6-0 ... a favor de los azulgranas aún escueza en los aledaños del Coliseum.

'Chino' y Josu, que están casados con Paula y Cris y acaban de conocer a David, un compañero de trabajo de esta última a quien han invitado a una barbacoa que celebran en su casa de campo, en su chalecito, necesitan también que el Castellón meta un gol, un gol más. Si todo eso sucede lograrán por fin, después de tantos años, acertar los 15 en la quiniela.

Valoración Datos Dirección: Alberto Utrera.

Guion: Alberto Utrera, Carlos Soria.

Fotografía: Miguel Ángel García.

Música: Fede Pájaro.

Intérpretes: Paco León, Raúl Tejón, Kimberley Tell, Stéphanie Magrin, Adam Jezierski.

Cine: Antiguo Berri.

Duración: 87.

Siempre se han quedado a las puertas. A lo más, una vez cobraron 500 euros. A 'Chino' y Josu parece que la vida les va tirando a bien pero ustedes y yo sabemos que si así fuera, no habría película. Mucho menos sabiendo como sabemos que estamos ante un bien interesante intento de hacer cine malsano, cine de ese que, cumpliendo todas las reglas del juego, va creciendo en intensidad y hundiéndose en los bajos más bajunos del alma (o lo que sea) humana.

Tiene poderío 'Uno equis dos'. Se va oscureciendo, se va enmerdando, se va ensangrentando. Saltan no ya chispas sino los goznes de la convivencia más o menos pactada entre los miembros de una pareja, entre aquellos que se creen amigos desde siempre y para siempre.

Hay como mucha tristura, como mucho malestar interno en cada uno de los personajes que habitan este filme realmente entretenido, manejado con una soltura que complace a los más exigentes devoradores de películas en las que todo lo que puede ir mal acaba yendo peor, sin que los guionistas intenten hacer nada para que eso no ocurra (solo faltaba que lo hicieran).

Alguien opinará que es excesiva, truculenta y desarbolada. Tonterías. Esas cosas pasan en las mejores familias. Y a los mejores amigos.