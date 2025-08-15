Crítica de 'Ponte en mi lugar de nuevo': 'La sustancia' revisitada
San Sebastián
Viernes, 15 de agosto 2025, 07:05
Ya me perdonarán que aproveche, hasta para el título de este comentario, una idea tan fantástica que me duele en el alma y en los ... corvejones que no se me haya ocurrido a mí. Alguien que, repito, no he sido yo (lamentablemente) ha escrito que esta picardía cinematográfica que para la gente de bien es una supina tontería resulta ser en realidad la versión Disney de la inconmensurable 'La sustancia' de Coralie Fargeat y Demi Moore. Y lo mejor de todo es que a ese alguien a quien se le ocurrió tamaña idea no le falta ni un ápice de razón.
-
Dirección: Nisha Ganatra. Guion: Jordan Weis sobre la novela de Mary Rodgers.
-
Fotografía: Matthew Clark.
-
Intérpretes: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons.
-
Cines: Príncipe, Urbil, Garbera, Niessen.
-
Duración: 111 minutos
'Ponte en mi lugar de nuevo', la continuación de aquel 'Freak Friday' de 2003, riza el rizo 22 años después y consigue que los cuerpos y las almas de sus protagonistas transmuten no solo de madre a hija y viceversa sino entre madre-hija-abuela e incluso una cuarta criatura, una señoritinga londinense de origen filipino que se las da de todo, incluido tener un novio francés y beber champagne. Impresionante pero cierto. Luce un prodigio de guion chafardero y juguetón, aliñado con un puñado de reflexiones sobre lo que significa envejecer/rejuvenecer que dejarían boquiabiertas a las mismísimas, repetimos, Coralie y Demi. Para hacerse una idea lean la entrevista que le hicieron a Jamie Lee Curtis en 'The Guardian' hace una semana. O dos.
Dirigido por una canadiense de 61 años que se las sabe todas, guionizado por Jordan Weiss, a la que no le falta ni oficio ni capacidad para el gamberreo, con música linda y macarrosa de la irlandesa Amie Doherty e interpretado por una Jamie Lee en enloquecida plena forma y por una Lohan a la que nos encanta ver tocando la guitarra, cantando y desparramándose como si no hubiese mañana, este filme, considerado una cagarruta por el resto del Universo, hará historia. Pequeña, pero historia.
