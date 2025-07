Crítica de 'Diamanti': El cine entre costuras

Con gusto le habría puesto solo dos estrellas porque tiene una dirección ampulosa, engolada, exorbitada, un guion embarullado y excesivo, unas actrices (18 exactamente contra ... tres (+-) actores masculinos) al borde continuo del desparrame, una fotografía sin volumen, sin relieve, sin casi matices y una puesta en escena bastante teatralizada (para mal). Aparte de que por más que el realizador italo-turco Özpetek (15 películas en su haber) diga que esto es un homenaje absoluto al cine y a las mujeres (no ha debido ver '8 Femmes' de Ozon) a mí me parece un desaforado ataque de ego por su parte y su feminismo, de manual baratujo.

Valoración Datos Dirección Ferzan Ozpetek.

Guion Gianni Romoli, Ozpetek

Foto Gianfilippo Corticelli

Música Giuliano Taviani, Carmelo Travia.

Intérpretes uisa Ranieri, Jasmine Trinca, Loredana Cannata.

Cines Príncipe (V.O. y doblada), Niessen.

Duración 135 minutos.

Pero ahí le van los tres galones porque ,precisamente, es en esa pomposidad donde el filme resulta sublime. Tiene unas maneras cinematográficas tan pasadas de moda, tan vintage (usando la palabra en el peor sentido posible) que quedas pegada a él como una mosca a un panal de rica miel. Su elegancia es tan aparatosa y melodrámatica que, sumergida en un delirio de soberbias telas y tinturas exquisitas (yo prefiero en eso 'El caftán azul'), acabas ahogándote en tu propio asombro porque no hay una experiencia cinematográfica igual en varias salas a la redonda. Está fuera del tiempo, de todos los tiempos. Y de cualquier tendencia.

Yo le habría puesto dos estrellas. Si el personaje principal, Alberta, una diseñadora de vestuario brutal que se diría que no tuviera corazón cuando en realidad lo tiene roto en mil pedazos, no citase continuamente a Balenciaga como 'el maestro'. Y si no hubiese estado interpretada por Luisa Raineri que en la 'Parthenope' de Sorrentino era nada más y nada menos que la increíble criatura llamada Greta Cool. Dos estrellas serían si 'Diamanti' no estuviera dedicada a la Vitti, Virna Lisi y Mariangela Melato. Si en la banda sonora no se oyese a Patty Pravo y Mina.