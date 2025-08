Crítica de 'Devuélvemela': Llueve al sur de Australia

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección: Danny Philippou, Michael Philippou.

Guion: Danny Philippou, Michael Philippou, Bill Hinzman.

Fotografía: Aaron McLisky.

Música: Cornel Wilczek.

Intérpretes: Sally Hawkins, Sora Wong, Billy Barratt, Jonah Wren Phillips.

Cines: Urbil, Niessen, Mendibil.

Duración: 140 minutos.

Sencillamente impresiona, perturba, incomoda. Si no te has fijado en que sus directores son los hermanos Philippou, responsables de la portentosa 'Háblame', te meterás en ... el cine pensando que vas a ver otra peli más de terror veraniego, tipo 'Sé lo que hicisteis el último veano', que nos encantó y disfrutamos a tope porque era peleona pero que no nos tuvo contra las cuerdas mientras la veíamos.

'Devuélvemela', sí. Te arrincona en una esquina del ring y te golpea de tal manera que tu cerebro te duele y tus entrañas se revuelven. Es extrema. Es dolorosa. Siempre hemos tenido una querencia salvaje hacia el cine de espanto y desasosiego que se hace en Australia ('The Babadook', 'Cargo', 'Little Monsters', 'No estarás sola', 'Sissy'...) pero esta es la (pen)última vuelta de tuerca, la cuadratura del círculo alrededor de un tema tan antiguo como el de aquellas madres o padres que, rotos por la muerte de alguna de sus criaturas, harían cualquier cosa por recuperarla... Impresiona. Perturba. Desasosiega. Molesta. Incomoda. Asusta. Conmueve. Su horror es casi abyecto. Denso. Espeso. Bañado en la más absoluta e irremediable de las desesperaciones. Apoyado en unas interpretaciones prodigiosas (esa Sally Hawkins, tan frágil en 'La forma del agua', crea ante la cámara un personaje tan en caída libre -después de habernos parecido una hippie maja pero pasada de vueltas- que da vértigo...), el filme consigue incluso que algo tan familiar para algunos como el ruido rasposo de las cintas de VHS y su imagen rayada resulten insoportables. Se sale mal de ver 'Devuélvemela'. Físicamente incluso. No, ningún problema para pasar por calles oscuras. No es terror de espíritus invocados. Ni de asesinos en serie. Es algo más profundo. Más oscuro. Ojalá la resistan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Australia

Cine