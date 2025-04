Crítica de 'Amateur': Para no ser un asesino...

Comenta Compartir

No, para no ser un matador profesional sino el típico encriptador de peligrosísimos códigos al servicio de una de esas agencias de inteligencia que controlan ... el mundo conocido desde las sombras. Para no ser un asesino sino un joven cerebro de la IA al que le gusta pilotar viejos Cessna, nacidos para volar en Wichita, Kentucky. Para no ser un matón ni un agente doble ni un recuperador ni estar interpretado por Jason Statham sino por ¡ay! Rami 'Bohemian Rhapsody' Malik. Para no ser un infiltrado del KGB sino un amante esposo a cuya mujer le han descerrajado un tiro los malos, hay que reconocer que Charlie mata con gran estilo. Y sin mancharse las manos. Lo cual le habilita para seguir presente en nuestras pantallas durante unas cuantas entregas más. La carga cibernética de la historia le hace acreedor igualmente a competir de poder a poder con el gran Bourne en nuestras pantallas, tiempo al tiempo.

Valoración Datos Dirección: ames Hawes.

Guion: Ken Nolan, Gary Spinelli sobre una novela de Robert Littell.

Fotografía: Martin Ruhe.

Música: Volker Bertelmann.

Intérpretes: Rami Malek, Laurence Fishburne, Michael Stuhlbarg.

Cines Príncipe, Antiguo Berri (V.O. y doblada), Garbera, Niessen, Urbil, Mendibil.

Duración 123 minutos El filme que nos presenta al viudo vengador es impoluto. De una pulcritud tal que la película carece de cualquier textura posible, de la más mínima arruga, mácula, protuberancia o rasguño. Es tan cristalina, tiene tan poca densidad, resulta tan transparente y poco opaca, muestra tan pocas (de hecho, ninguna) zonas de claroscuros que da la sensación de que si pudiéramos pisar su celuloide, resbalaríamos por él. Acaso se deba a que su director de fotografía (alemán) lo sea también de una buena colección de anuncios para Nespresso, Audi, Mercedes, Nike donde la menor mancha o cualquier zona de sombras son anatema total. Quizás la insultante limpieza de un filme que está pidiendo a gritos ser negruzco, pardo, se deba igualmente a que su realizador (británico) se haya coronado en decenas de series de TV ('Black Mirror'...) donde la cámara es purísima y la narrativa, otra. Quizás. Pero el aficionado sabe matar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión